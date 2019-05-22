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新台幣連5貶收31.530元 續創28個月新低

最新更新：2019/05/22 19:22
新台幣連5貶，22日以31.530元兌1美元作收，貶值7分。（中央社檔案照片）
新台幣連5貶，22日以31.530元兌1美元作收，貶值7分。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北22日電）新台幣貶不停，外資、進口商恐慌性買盤出籠，持續搶買美元，今天新台幣以31.530元兌1美元作收，貶值7分，匯價連5貶且續創近28個月新低；台北及元太外匯經紀公司總成交量放大至19.53億美元。

外匯交易員說，美中貿易戰雖然沒有繼續傳出重大壞消息，但也尚未浮現解決之道，同時美國總統川普又不斷放話對付中國企業，例如華為、海康威視等，市場避險氛圍仍偏濃厚。

加上新台幣近期貶個不停，不想美元越買越貴，外資、進口商、投信今天持續買匯，早買早賺。統計外資及陸資今天共賣超台股新台幣111.21億元，已連續11個交易日賣超，並持續匯出。

另一方面，出口商看好新台幣可望持續向32元兌1美元價位靠攏，今天仍偏向惜售，僅有少量實質拋補。影響新台幣今天一開盤不久，就貶破31.500元價位，盤中一度貶逾1角，尾盤拉回以31.530元作收，離先前2017年1月20日低點31.533元只有一步之遙。

中央銀行統計，新台幣今天單日貶幅0.22%，在主要貨幣中，貶幅僅低於印尼幣及日幣，但高於英鎊、泰銖、人民幣、星幣、歐元及韓元。英鎊今天貶值0.21%、泰銖貶0.17%、人民幣貶0.15%、星幣貶0.14%、歐元貶0.03%、韓元則僅貶值0.1%。

展望後市，外匯交易員認為，新台幣貶勢短時間還不會停止，如果持續維持每日貶值近1角速度，不排除本週就可下探31.700元價位，短線也可能觸及32元大關；後續主要看美中貿易戰發展、外資動向及亞幣走勢是否暫時回穩，亞幣若止跌，可能使新台幣貶值腳步稍微放慢。

新台幣今天以31.465元兌1美元開出，盤中最高31.465元，最低31.584元，終收31.530元。（編輯：趙蔚蘭）1080522

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