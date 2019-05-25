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聖母峰攻頂塞車死亡多 詹喬愉不排除放棄

最新更新：2019/05/25 19:07
台灣女登山客詹喬愉目前在挑戰聖母峰攻頂的路途上，原定26日要攻頂，因為天氣因素暫撤，不排除放棄攀登。（圖取自facebook.com/3xfish）
台灣女登山客詹喬愉目前在挑戰聖母峰攻頂的路途上，原定26日要攻頂，因為天氣因素暫撤，不排除放棄攀登。（圖取自facebook.com/3xfish）

（中央社台北25日綜合報導）近來前往聖母峰挑戰攻頂的登山客眾多，造成多名登山客在等待時死亡。剛成功攀登馬卡魯峰的台灣女登山家詹喬愉，原定明天要攻頂，但也因為天氣因素暫撤，不排除放棄攀登。

根據法新社今天報導，又有一名愛爾蘭和一名英國登山客在聖母峰遇難，過去一週已有4名印度登山客以及奧地利、美國、尼泊爾與愛爾蘭登山客遇難，也就是說，一週來已有10名登山客死亡。

尼泊爾在今年聖母峰攀登旺季發出破紀錄的381張許可證，也因此造成攻頂的「塞車」現象。

上星期剛征服世界第5高峰馬卡魯峰的台灣女登山客詹喬愉，目前也在挑戰聖母峰攻頂的路途上，不過經紀公司在臉書上指出，詹喬愉原本預定明天攻頂，但因為天氣因素，已先下撤到海拔6400公尺的營地，並透過衛星電話報平安。

經紀公司也轉述詹喬愉的說法指出，山區天氣開始變壞，會再等幾天，如果天氣條件不允許，她也不會冒險登頂，會放棄今年的攀登計畫。（編輯：唐聲揚）1080525

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