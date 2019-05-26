王維中升上大聯盟 近日對決大谷翔平

（中央社記者林宏翰洛杉磯25日專電）美國職棒奧克蘭運動家隊今天宣布，將台灣左投手王維中升上大聯盟。他可望成為第一位在大聯盟舞台對決日籍球星大谷翔平的台灣球員。

運動家本週末在主場與西雅圖水手三連戰，27日星期一開始將與來訪的洛杉磯天使連打3場，王維中可望對決天使日籍球星大谷翔平。

大谷翔平去年首度挑戰大聯盟，帶來「二刀流」熱潮，不過整季下來無論是投手大谷或打者大谷，都沒有跟台灣選手正面遭遇。

王維中定位牛棚投手，有機會在這次天使與運動家的三連戰中，與擔任打擊者的大谷翔平投打對決。

大谷翔平過去在日本職棒，曾與台灣投手陳冠宇對決。在此之前，大谷翔平2012年在南韓的IBAF世界青棒錦標賽台日大戰，對決投手洪心騏、林政賢，單場3安打，曾被林政賢三振。

擁有韓國明星般的俊俏外型，27歲的王維中去年轉投南韓職棒一年之後，今年重回美國職棒體系。他從2012年旅美，在小聯盟打拚直到2014年、2017年在大聯盟出賽。

王維中今年效力運動家3A的拉斯維加斯飛行者（Las Vegas Aviators）後援表現穩健，出賽16場的防禦率3.75，成為首名身披運動家球衣升上大聯盟的台灣選手。

運動家今天宣布球員異動，前光芒隊終結者羅德尼（Fernando Rodney）表現不佳，防禦率達9.42，列入指定讓渡（DFA）名單，並從3A拉上王維中。

總教練麥爾文（Bob Melvin）談到王維中的定位：「看來他可以對左打也可以對右打，能投1局以上。他在小聯盟投2到3局，能幫助我們的牛棚延長戰線。」（編輯：施燕飛）1080526