世界盃射箭賽土耳其站 譚雅婷逆轉勝摘銅

中華女將譚雅婷（圖）26日在2019年世界盃射箭賽土耳其站摘下反曲弓個人賽銅牌。（取自大會直播頻道截圖）中央社記者何宏儒安卡拉傳真 108年5月26日

（中央社記者何宏儒安卡拉26日專電）中華女將譚雅婷今天在世界盃射箭賽土耳其站上演絕命逆轉秀，後來居上擊敗墨西哥的瓦倫西亞，勇奪反曲弓女子組個人賽銅牌。譚雅婷與隊友上午已在團體賽中摘下金牌。

2019年世界盃射箭賽第3站本週在土耳其西南部地中海濱的安塔利亞（Antalya）舉行，譚雅婷與另外兩名中華女將雷千瑩、彭家楙上午先在團體賽以5比1輕取墨西哥代表隊，勇奪金牌。

大會第一種子譚雅婷下午在個人賽銅牌戰迎戰瓦倫西亞（Alejandra Valencia），開賽就失掉前兩局，以積分0比4進入第3局。

第3局譚雅婷3箭射出28分，瓦倫西亞前兩箭都拿滿分，眼看譚雅婷就要失去比賽，結果瓦倫西亞第3箭只射出8分，本局平手雙方各得積分1分。比完前3局，譚雅婷以積分1比5落後，但保住一線生機。

射箭個人賽5局決勝負，每局每人各射3箭，得分較高者獲積分2分、較低者0分、平手時各得1分，先得積分6分者贏得比賽。

譚雅婷第4、5局6箭共射出5支滿分，將積分逼平成為5比5而進入加射。接下來她再度射出10分箭，勝過對手的8分，終於逆轉戰局，銅牌入袋。

中華女團上午摘金後，大會官網在首頁刊登譚雅婷、雷千瑩、彭家楙興奮地手牽著手登上領獎台的照片。在大會頭條新聞報導中，中華女子隊教練倪大智說，能夠帶著如此成績前往荷蘭令人興奮，「當然，我們目標向來是金牌。我們瞄準幾面金牌呢？5面」。

下個月在荷蘭舉辦的世界射箭錦標賽將是2020年東京奧運的資格賽，只要反曲弓男、女團在世錦賽順利晉級8強，就可取得東京奧運3席滿額參賽門票。

中華射箭隊總教練林政賢在電話中告訴中央社記者，中華隊成員都是國內射箭菁英，選手們經過許多國際賽的「千錘百鍊」，彼此配合的默契十足，表現非常穩定。

本月中旬在世界盃上海站摘下金牌的反曲弓男團，土耳其站8強賽時，於加賽比分再度平手的情況下，最後才以計算靶心與箭著點距離的方式，以些微之差不敵後來拿下金牌的中國隊。

林政賢指出，在雙方都射出高分的情況下「就會有小運氣的成分」。他強調：「但我們選手射出來的內容其實是非常好的。」

世界盃射箭賽一年共4站，本月中國站和土耳其站是世錦賽的前哨站。林政賢說，中華隊目標在世錦賽拿到東京奧運滿額參賽權，這兩站的熱身讓選手更熟悉、更能掌握國際賽會節奏，「現在看起來，選手們在國際賽的臨場表現都蠻成熟的」。（編輯：周永捷）1080526