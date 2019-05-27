凱道誓師大會妙天參與組織 韓國瑜：我被動出席

6月1日將在凱道舉辦的「誓師大會」，媒體關切妙天（右）是否為幕後金主，高雄市長韓國瑜（左）說，很多團體組合，妙天是其中之一。（圖取自中央社檔案照片、釋迦牟尼佛救世基金會網頁buddhachan.org）

（中央社記者王淑芬高雄27日電）高雄市長韓國瑜今天指出，6月1日有包括宗教、社團等組織起來舉辦凱道的「誓師大會」，他是被動出席。媒體關切妙天是否為幕後金主，韓國瑜說，很多團體組合，妙天是其中之一。

韓國瑜表態會出席6月1日在凱道上舉辦「決戰2020、贏回台灣」的活動。媒體報導申請路權單位是妙天禪師旗下的「博愛基金會」，也指妙天是幕後金主等。韓國瑜在市政總質詢休息時間受訪證實並做回應。

韓國瑜說，凱道的造勢活動有好幾十個團體，有宗教、企業和社團等，他們組織起來辦，等於是後援大會，他決定參加。

有關妙天是幕後金主，連時間、地點都是妙天指示的說法，韓國瑜表示，有好多團體組織起來，妙天禪師是其中之一。他說，支持的人希望和他（韓國瑜）見面，要聽他表述理念和想法。

由於這兩天一直有人影射韓國瑜「夜宿王小姐家」，媒體詢問，韓、王兩人是否只是牌搭子，但韓國瑜未正面回應。

他說，30年前在台北縣成立第一個客家同鄉會，當了3年理事長，時間過了27年，台北縣客家同鄉會也被查帳，近日還有指控他20年前喝酒的手法、數年前睡哪裡等。韓國瑜還說，還有在台北農產公司服務期間的帳都被爆，他說，檢調開傳票搜查，如果有問題早就爆發出來了。韓國瑜批評外界對他抹黑中傷、若假似真，質疑是不是有國家公權力介入當打手。

媒體續追問，但韓國瑜表示，高雄輪船公司董事長黃文財講得很清楚，黃文財很了解來龍去脈，不再評論。

至於被批評打麻將一事，韓國瑜說：「當時不是公務員，到了高雄到現在，我沒有打過一場麻將。」（編輯：吳佳穎）1080527