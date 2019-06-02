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與巴菲特午餐 拍賣創1億4557萬元天價

最新更新：2019/06/02 11:28
股神巴菲特2019年度慈善午餐競標，由一名不具名人士以破紀錄456萬7888美元（約新台幣1億4557萬8590元）得標。（圖取自eBay網頁ebay.com）
股神巴菲特2019年度慈善午餐競標，由一名不具名人士以破紀錄456萬7888美元（約新台幣1億4557萬8590元）得標。（圖取自eBay網頁ebay.com）

（中央社紐約1日綜合外電報導）股神巴菲特（Warren Buffett）的年度慈善午餐競標結果，今年由一名不具名人士以破紀錄456萬7888美元（約新台幣1億4557萬8590元）高價得標。

與億萬富豪、波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway Inc.）董事長巴菲特共進私人午餐的線上拍賣活動，在eBay上架5天，於5月31日晚間結束。得標者出價比先前紀錄345萬6789美元多出近1/3。前項紀錄曾分別出現在2012年與2016年。

路透社報導，拍賣所得將由加州舊金山地區格萊德基金會（Glide Foundation）用來協助貧民、遊民或一些正在對抗藥癮的人。

88歲的巴菲特20年來的年度拍賣，已為格萊德基金會籌得3420萬美元，此一活動始於2000年，並在2003年移到eBay拍賣。

巴菲特的元配蘇珊（Susan）曾擔任格萊德基金會志工，之後引介巴菲特到基金會。蘇珊於2004年過世。

格萊德基金會總裁漢拉罕（Paul Hanrahan）在拍賣結束後告訴路透社說：「我們剛才和巴菲特先生通話，他很開心。」

漢拉罕說：「巴菲特承諾，只要他還可以，拍賣就會繼續做下去。他一直是位很有想法的夥伴，構思格萊德的未來，策劃未來50年遠景。」

巴菲特將在紐約曼哈頓Smith & Wollensky牛排館與得標者共進午餐。得標者可帶多達7個朋友一同赴約。

巴菲特說，天南地北都可聊，但不會談他的下一檔投資目的。

今年拍賣活動計有5名投標人，總共投標18次。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1080602

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