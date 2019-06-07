法網混雙史上第一人 詹詠然2連霸

（中央社記者龍柏安台北7日電）連2年法國網球公開賽混雙決賽，卡司也是原班人馬，就連劇本也沒變，台灣雙打名將詹詠然與克羅埃西亞的多迪格聯手衛冕，將可平分12萬歐元（約新台幣429萬元）冠軍獎金。

台灣網球雙打好手詹詠然今天和多迪格（Ivan Dodig）在法國網球公開賽混雙壓軸決賽，以6比1、7比6（5），連2年在法網決賽擊敗加拿大女將達布洛夫斯基（Gabriela Dabrowski）與克羅埃西亞雙打好手帕維奇（Mate Pavic），成為法網自1968年公開賽時代以後，第一組在法網寫下2連霸的拍檔。

詹詠然和多迪格的「台克聯軍」，去年在法網混雙首度登頂，成為第一個在法網奪冠的台灣球員，今年2人在法網表現依舊強勢，以一盤未失、10連勝的完美表現豪氣蟬聯冠軍寶座。

今天混雙決賽，詹詠然和多迪格延續近來火燙手感，在開局短暫打成1比1平後，「台克組合」分別在第4、6局兩度破發，先以6比1強勢表現率先開胡。

次盤對手表現回穩，第4局率先破發，一度取得1比4大幅領先，所幸「台克聯軍」即時回神，第7局破發後接下來又順利保發，也將戰局追成4比4平。

雖然「台克聯軍」在第9局浪費3次破發點，沒能重新取得領先，雙方鏖戰至6比6，戰局也被拖進搶7決勝負。

所幸關鍵搶7大戰，「台克聯軍」沒再客氣，2人在2比2打平後連拿3分拉開差距，甚至以6比4領先並取得2個賽末點，雖然浪費了1個，最終仍以7比5有驚無險「關門」，順利完成法網混雙2連霸。

包括今年這座法網混雙金盃，這也是詹詠然生涯第3座4大賽的雙打冠軍，她先後在2017美國網球公開賽女雙，與「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）攜手稱后，以及去年法網混雙奪冠。（編輯：張芷瑄）1080607