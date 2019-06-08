鴻海11日首次自辦法說 4大議題法人很關切

鴻海11日將舉行首次自辦法人說明會，鴻海5位董事候選人呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳預計出席進行簡報，並回答投資法人問題。圖為鴻海土城總部。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海將在11日舉辦首次自辦法人說明會。法人關切議題，包括美中貿易戰對鴻海影響、蘋果或華為等客戶訂單變化、鴻海重建供應鏈進展，以及未來鴻海領導模式和接班布局等。

鴻海將於11日在土城總部會議中心舉行首次自辦法人說明會，鴻海5位董事候選人呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳預計出席進行簡報，並回答投資法人問題。此刻鴻海董事長郭台銘積極參與國民黨總統初選之際，鴻海舉行自辦法說會，格外引起市場矚目。

華南永昌投顧董事長儲祥生指出，鴻海自辦法說會主要目的為了對外穩定軍心，要讓市場投資人了解郭台銘積極參與總統選舉後，鴻海未來營運布局。

儲祥生表示，投資法人關切美中貿易戰對全球經濟產業的影響規模，鴻海集團旗下各事業群受影響程度和內容為何；此外，鴻海集團提供蘋果和華為產品組裝代工服務，鴻海也積極朝向零組件上游整合，貿易戰下鴻海集團營運如何因應客戶需求，值得關注。

第一金投顧董事長陳奕光指出，法人出席鴻海自辦法說，應會特別關注美中貿易戰升溫對鴻海集團營運的影響。他預期，鴻海集團供應鏈布局可能以「東進」、「南拓」為首要目標，地點偏向具有人口紅利的市場發展，例如印度、越南、巴西、泰國等地，不排除是鴻海集團深耕的重點。

在客戶訂單部分，陳奕光指出，法人也會關心蘋果（Apple）或是華為（Huawei）訂單的變化，預期鴻海集團對於重要客戶訂單，應可維持穩健作法。

兆豐國際投顧協理黃國偉也指出，美中貿易戰對鴻海的影響程度，包括蘋果iPhone產線如何因應，以及鴻海未來產線布局，法人均相當關注。

黃國偉表示，全球手機產業發展持續處於成熟期，不排除鴻海集團開始分散iPhone生產線布局，不過這段期間可能會出現空窗期，在轉移生產基地過程中，鴻海採取的方式為何，外界高度矚目。

至於在接班人選部分，黃國偉指出，外界最關注「沒有郭台銘的鴻海」，集團會如何運作。未來鴻海集團董事會的集體領導模式將浮出檯面，不過若有爭議議題，未來鴻海董事會是採取投票表決還是共識決，或是由董事長拍板，法人高度重視；他預期，未來鴻海董事會採取共識決的機率相對高。

不具名外資法人指出，鴻海自辦法說會為了安定市場信心，透過法說會對外介紹新屆董事候選人，並揭櫫鴻海未來營運的輪廓。

該名法人指出，若郭台銘淡出鴻海集團，未來鴻海採取何種營運模式，以及相關模式對鴻海集團的影響，備受關注。

這名外資法人預期，郭台銘未來在鴻海集團董事會應仍會扮演關鍵角色，「放手可能很難」，畢竟目前郭台銘仍是鴻海最大股東。根據鴻海年報，郭台銘持股比重約9.63%。

郭台銘6月3日以國民黨總統初選參選人的身分指出，美中兩國貿易戰已擴大到全面對抗，美國總統川普近日對墨西哥和印度動手，就是貿易戰擴大且波及到其他國家的開端，台灣也有可能受到波及。他認為台灣應該要有主體性，不能、不應也不可捲入美中兩強的戰爭泥淖裡。

鴻海日前表示，針對美中貿易紛爭，鴻海早已成立專案應對小組，串聯各地經營團隊24小時持續關注。

鴻海日前指出，近期有可能因市場變化、出現客戶訂單組合的改變，在訂單有增有減之下，整體對公司業務影響有限。（編輯：張均懋）1080608