香港反送中 朱立倫：台灣從未將一國兩制當選項

（中央社記者王承中台北10日電）前新北市長朱立倫今天針對香港「反送中」遊行表示，今天的香港永遠不會成為明天的台灣；因為台灣從沒有將「一國兩制」當作選項。他理解港人的訴求，但也期待港台間司法引渡有明確法源基礎。

香港泛民主派團體民間人權陣線9日發動「反送中」遊行，參與人數達數十萬人，是香港歷來規模最大的集會遊行之一。主辦單位民間人權陣線宣布，參加遊行人數多達103萬人；香港警方也將估算的遊行人數，向上調整到高峰時有24萬人。

爭取國民黨總統提名的朱立倫今天上午在臉書發文。他說，「今日香港，永遠不會成為明日台灣」；因為台灣從沒有將「一國兩制」當作選項。

朱立倫指出，參與遊行的人數，反映出港人對中國大陸司法制度的存疑，與對香港「自由」與「法治」的堅持。過去幾年台灣也碰過多起台灣民眾遭到中國大陸司法機構起訴判刑，或從國外引渡審判的例子。凸顯出兩岸在法律規範、司法認定、量刑刑度、獄政管理與受刑人權標準，存在差距。

朱立倫指出，例如李明哲案，僅因政治言論入罪，在今天的台灣是無法接受的事。而在香港「逃犯條例」爭議延燒之際，有些台灣朋友擔心，一旦修法通過，代表未來曾批評中國大陸的台灣人，有可能在過境香港時被逮補遣送到中國大陸，倘若真是如此，台灣人定難接受。

他說，司法互助的前提，是兩套司法體系在正義觀與人權保障基礎相近。他理解港人「反送中」的訴求，也聲援香港民眾對於自身疑慮的表達。但台灣日前也發生港男陳同佳涉嫌殺害台籍女友潛逃，士林地檢署及法務部多次要求港方提供司法互助，讓陳同佳來台受審，卻求助無門。確實也期待港府對於港台間正常的司法引渡，能有更明確的法源基礎。

朱立倫表示，如何能在公平正義的前提下，正常化跨境司法互助，而不至造成對不同政治主張者的打壓，這需要修法前充分的多方溝通，以及在法案設計上的嚴謹配套。昨天晚上港府表示，「在過去4個月細心聆聽了不同的意見，並就多項建議作出正面回應」；但昨天遊行的規模，至少證明了，官民雙邊仍存在巨大的理解落差與不信任。

朱立倫指出，信任是現代社會的珍貴資源，其建立不易，破壞只需要一瞬間，且代價沈重。希望港府能正視，原擬於12日逕付二讀的「逃犯條例」修訂案，還需要更多公共對話。（編輯：林沂鋒）1080610