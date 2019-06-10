國道1號客運拖板車重大事故 1死8傷

國道一號南下蘆竹段10日下午發生客運與大貨車、聯結車碰撞的重大車禍，客運司機受困車內，救出時心肺功能停止，送醫急救；另有8人輕傷送醫。（國道公路警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年6月10日

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）國道1號南下蘆竹段今天下午發生客運與大貨車、拖板車重大車禍，客運李姓司機受困，警消救出時呈到院前心肺功能停止，送醫仍告不治。另1名拖板車司機及7名客運乘客受傷送醫。

桃園市政府消防局今天下午2時43分接獲民眾通報，國道1號南下51.5公里處，發生國光客運、大貨車及拖板車交通事故，消防局緊急派出救護車及20名消防人員前往搶救。

救護人員趕往現場，發現客運司機受困車上，另外還有客運上7名乘客及1名拖板車司機受到輕傷，警消救出後已分別送往醫院救治，客運李姓司機在消防人員的搶救下脫困，但已呈現到院前心肺功能停止（OHCA），送衛福部桃園醫院急救，院方搶救後，於下午4時35分宣告死亡。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，警方在獲報後隨即派員前往處理，扺達現場發現車禍事故占用內、中、外3線車道，僅剩輔助車道及外側路肩通行，造成南下車輛回堵長達數公里。

警方表示，國光客運李姓司機於中午12時50分許從中壢發車前往台北，車子從台北搭載10多名乘客，於返回中壢的途中發生交通事故，至於詳細的肇事原因有待調查‭。（編輯：卞金峰）1080‬610