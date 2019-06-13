走向世界決心不變 總統：力推台美台日FTA

（中央社記者溫貴香台北13日電）總統蔡英文今天表示，台灣走向世界的決心是不會改變的，未來會全力推動台美跟台日之間的FTA，也會積極的申請加入CPTPP，希望透過更緊密的合作，加強彼此的夥伴關係，也進一步提升印太區域的和平穩定。

蔡總統上午接見布魯金斯研究院「美日政治學者訪問團」致詞表示，台灣跟美國、日本之間的合作是印太戰略中的一環，而且是一個重要的安定的力量，值得一提的是，從今年開始，日本成為台美全球合作及訓練架構，也就是GCTF活動的一員。

她說，到現在為止，台灣跟美國、日本已經合辦了4場研討會，議題包括打擊公私部門的貪瀆、女力經濟的賦權、抗藥性結核病計劃以及網絡安全，這些交流合作相信可以為印太地區的夥伴帶來更大的福祉，並強化各領域的合作關係。

總統表示，未來台灣也會全力來推動台美跟台日之間的FTA，也會積極的申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），希望透過更緊密的合作，加強彼此的夥伴關係，也進一步提升印太區域的和平穩定。

總統進一步說，雖然這幾年中國對台灣的打壓是越來越多、也越來越強，但是在今年的世界衛生大會上，不僅是友邦，有很多跟台灣理念相近的國家都為台灣發聲，這代表了台灣在國際上的表現深受肯定。

蔡總統並感謝日本跟美國的代表在大會上公開的支持台灣，日本外務大臣河野太郎更在推特發文支持台灣參與WHA。

總統強調，台灣走向世界的決心是不會改變的，台灣也希望跟美、日兩國一起，為世界做出更多貢獻。（編輯：林沂鋒）1080613

總統蔡英文、前行政院長賴清德的「蔡賴之爭」結果將揭曉。民進黨將統計出最後結果，對外公布。總統蔡英文（前右）13日上午在總統府接見外賓。中央社記者鄭傑文攝 108年6月13日