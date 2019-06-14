台灣對外資產續創新高 蟬聯全球第5大淨債權國

（中央社記者潘姿羽台北14日電）據央行統計，2018年底台灣對外資產總額達2兆488.7億美元，年增641.8億美元，續創歷史新高，與負債相抵後，蟬聯全球第5大淨債權國；對外負債方面，由於去年股市不佳，總額降至7683.7億美元。

國際投資部位是記載一國央行、銀行部門、政府部門、民間部門對外持有金融資產與負債的存量統計。

據央行統計，2018年底台灣對外資產總額為2兆488.7億美元，對外負債為7683.7億美元，由於對外資產高於負債，兩相互抵後，國際投資的淨資產部位達1兆2805億美元，較上年續增977.3億美元，並蟬聯全球第5大淨債權國。

回顧2018年金融市場表現，10月初美國爆發股災，引發全球股市一片慘跌，台股去年底封關也失守萬點，全年跌了8.6%。

不過對照台灣2018年底的對外資產與對外負債表現，前者年增641.8億美元，後者則年減335.5億美元，且主因是外資減持國內股票及所持股票價格下跌所致。

央行經研處副處長蔡烱民解釋，國內外的投資結構不同，台灣對外投資型態多是「債大於股」，外資對台灣則是「股大於債」，因此國外股市下滑對台灣的影響相對較小，而台股下跌則對外資影響較顯著；也就是說，在此投資結構下，台灣對外資產減少的幅度，應會小於負債。

蔡烱民進一步指出，台灣資產充足，蟬聯全球第5大淨債權國，這對於信用評等也會帶來加分作用。

2018年底全球國際投資部位淨資產排名，前10名依序為日本、德國、中國大陸、香港、台灣、瑞士、新加坡、挪威、沙烏地阿拉伯及荷蘭；前10大淨負債國則為美國、西班牙、澳大利亞、巴西、墨西哥、愛爾蘭、印度、土耳其、印尼及波蘭。（編輯：趙蔚蘭）1080614