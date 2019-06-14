台糖董事長黃育徵員工公開信 證實已請辭

黃育徵請辭台糖董事長，他14日在發給員工內部公開信中證實已提出辭呈，呼籲員工以正面角度看待。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏、侯姿瑩台北14日電）黃育徵請辭台糖董事長，他今天在發給員工內部公開信中證實已提出辭呈，呼籲員工以正面角度看待。對於外傳將由台糖前總經理董瑞斌接掌台糖，行政院不願證實，僅表示待確定人事後，將由經濟部對外說明。

黃育徵接掌台糖2年，今天拋出震撼彈，決定請辭。外傳將由台糖前總經理、第一金控前董事長董瑞斌回鍋接任。不過，對於台糖董事長一職懸缺，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）指出，待確定台糖人事後，將由經濟部對外說明。

台糖主管證實收到來自黃育徵的內部信，黃育徵在信中指出，危機就是轉機，請以正面角度來看這件事。

黃育徵說，台糖這2年多來做了很多，請台糖同仁相信國營事業是可以被翻轉的，只要領導者與團隊互相配合。台糖轉型逐漸有了成效，可以透過媒體發揮影響力。這也讓政府知道，國營事業經理人需要專業派任，改變國營事業要從態度及方法著手。

黃育徵表示，如果台糖同仁認同目前所推動循環經濟等計畫，應該勇於發聲，讓新接任董事長延續計畫，讓台糖繼續向前。

總統蔡英文上任後，黃育徵即接任台糖董事長，任內積極推動循環經濟，包含東海豐畜殖場、沙崙循環住宅、廢棄牡蠣殼再利用等，力拚台糖轉型，扭轉外界對台糖「甘蔗、砂糖、枝仔冰」印象，期許台糖在環境、生態善盡國營事業的責任。

黃育徵為美國賓州大學華頓商學院企管碩士，曾任台橡董事長兼執行長、中鼎工程集團顧問，目前為資源循環台灣基金會理事長。（編輯：黃國倫）1080614