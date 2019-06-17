立院臨時會第1次會議 處理公投法修法等6案

（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院今天中午舉行程序委員會，決定這次臨時會第1次會議（17日到19日）議程；經表決後，列入公民投票法部分條文修正草案等6案。

立法院今天上午召開全院委員談話會，對於第9屆第7會期第1次臨時會的日期與議案，國、民兩黨均提案。經表決，通過民進黨立委柯建銘等人提案，臨時會從今天下午起至7月5日召開；討論的議案則為，公民投票法修正草案、攸關退將赴陸管制的台灣地區與大陸地區人民關係條例等5大類法案共19案。

立法院今天中午舉行程序委員會，討論這次臨時會第1次會議的報告事項與討論事項。

報告事項部分，民進黨立法院黨團提出著作權法部分條文修正草案，交由經濟委員會審查；在場立委無異議，因此照案通過。

至於討論事項的議案，民進黨立法院黨團提案，處理大法官人事同意權的復議案，以及公民投票法、國家安全法、產業創新條例、農產品市場交易法、糧食管理法部分條文修正草案共6案。

針對民進黨立法院黨團的提案，國民黨立委吳志揚表示，公投法攸關大眾的權利，而這個案子上次卻以偷襲的方式抽出逕付二讀，連舉辦一次公聽會都沒有，修法內容更限制人民公投的權利。

吳志揚說，各位現在聲援香港的「反送中」活動，但有沒有想到台灣的民主碰到更大的困境，大家不要讓民眾的公投權利「被送終」，因此他反對公投法修法這麼倉促處理。

由於朝野立委對於第1次會議的討論事項議程有歧異，會議主席、民進黨立委郭正亮裁示交付表決，最終以10票同意、3票不同意，通過民進黨團的提案。（編輯：蘇志宗）1080617