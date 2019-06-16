公投法修法 柯建銘：將拿掉附身分證影本規定

（中央社記者溫貴香台北16日電）公投法修正將有轉折，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，將拿掉連署須檢附身分證影本規定，要求中選會落實公投法中「電子連署」，以解決公投連署偽造問題。

立法院長蘇嘉全明天將召開朝野黨團協商處理民進黨立委柯建銘等67人14日提請立法院召開臨時會，處理包括公民投票法、兩岸人民關係條例、大法官人事同意權案、國家安全法、法官法等案。

臨時會會議時間預計從6月17日開到7月5日，為期3週。包括17日中午舉行程序委員會、17日下午到19日舉行第一次會議；20、21、27日為第二次會；6月28日和7月1日至5日為第三次會。

柯建銘晚間表示，第一次會所處理的議案分別是第一案是公民投票法（簡稱公投法）部分條文修正草案、第二案是國家安全法部分條文修正草案、第三案產業創新條例部分條文修正草案。

公投法修正草案眾所矚目，朝野歧見甚深。柯建銘說，公投法修正有兩大重點：規範未來公投連署須附身分證影本，以及與大選脫鉤，外界指稱民進黨反民主、不讓人民公投是嚴重誤解，附身分證影本是為了解決死人連署、公投連署造假等問題。

柯建銘表示，民進黨要反過來要求中選會採取積極作為，處理連署造假等問題，將做成兩項附帶決議，其中之一是拿掉檢附身分證影本的修正規定後，在沒有資安疑慮前提下，要求中選會落實現行公投法中有關「電子連署」的規定。

第二項附帶決議，柯建銘表示，要求中選會參考世界各國如何防偽作假的問題，建立一個判定標準，讓各縣市政府可剔除偽造部分，透過這兩個附帶決議方式，要求中選會積極作為，就可不用檢附身分證影本，化解朝野可能的衝突，相信國民黨也不會反對。

有關公投與大選脫鉤問題，柯建銘說，去年11月24日九合一選舉開票過程，發生過了投票時間，有些地區民眾還在排隊領票、投票，出現開票與投票同步進行的亂象，可想像未來公投案一定很多，在這種情況下，怎麼併大選。

他呼籲國民黨不要只會抹黑、栽贓，明天朝野協商中，民進黨會主動把附身分證影本規定拿掉，透過電子連署解決公投連署造假問題。明天中午民進黨團也將召開黨團會議凝聚黨團共識。

公民投票法修正條文去年1月3日公布施行，其中第9條第4項規定，主管機關應建置電子系統，提供提案人之領銜人徵求提案及連署，提案及連署方式、查對作業等事項之辦法及實施日期，由主管機關定之。（編輯：林治平）1080616