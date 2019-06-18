伯明罕草地網賽 謝淑薇女雙驚險過頭關

（中央社記者龍柏安台北18日電）台灣網球女將謝淑薇今天在伯明罕草地女網賽女雙首輪亮相，她和搭檔史翠可娃在首盤先失劣勢下，連追兩盤，以2比1逆轉勝克羅埃西亞與斯洛維尼亞聯軍，驚險闖過頭關。

目前單打世界排名28的謝淑薇，昨天首輪女單以2比1，扳倒世界排名第10的白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），這是她生涯第7度擊敗世界排名前10的名將，也讓她在草地賽季打出亮麗開局。

謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）的「台捷組合」，高居大會女雙第2種子，首輪碰上克羅埃西亞女將尤拉克（Darija Jurak）與斯洛維尼亞女將史瑞波妮克（Katarina Srebotnik）的異國聯軍，卻沒討到太多便宜，靠著急拉尾盤才順利過關。

今天開局「台捷組合」前4局還以2比2打平，沒想到接下來在第5、7局接連被對手破發得逞，最多陷入2比5落後，首盤先以4比6棄守。

次盤謝淑薇與史翠可娃重整旗鼓，第2局就率先破發，一度取得4比1大幅領先，加上第6局再度成功破發，以6比1拿下並將盤數追成1比1平。

決勝第3盤超級搶10，「台捷組合」在4比6落後下，一口氣連拿4分後來居上，並以9比7提前聽牌，兩人雖浪費1個寶貴賽末點，仍有驚無險以10比8收下勝利，並摘下晉級門票。（編輯：方沛清）1080618