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阿隆索26轟出爐 創國聯菜鳥明星賽前最多轟紀錄[影]

最新更新：2019/06/23 10:05
MLB紐約大都會新秀阿隆索22日揮出本季第26轟，締造菜鳥球員在明星賽前揮出最多全壘打的國家聯盟新紀錄。（圖取自facebook.com/Mets）
MLB紐約大都會新秀阿隆索22日揮出本季第26轟，締造菜鳥球員在明星賽前揮出最多全壘打的國家聯盟新紀錄。（圖取自facebook.com/Mets）

（中央社芝加哥22日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約大都會新秀阿隆索（Pete Alonso）今天揮出本季第26轟，締造菜鳥球員在明星賽前揮出最多全壘打的國家聯盟新紀錄。

24歲的阿隆索今天在1局上半面對芝加哥小熊先發左投昆塔納（Jose Quintana），球數2好3壞的情況下，一記76英里的曲球讓阿隆索一棒將球送出中外野全壘打牆，讓大都會先馳得點，最終也以10比2贏球，拿下2連勝，他個人則有4打數2安打的表現。

阿隆索這支本季第26發全壘打，讓他改寫洛杉磯道奇強棒貝林格（Cody Bellinger）2017年仍是菜鳥時寫下的明星賽前25發全壘打紀錄。

同時，阿隆索的本季第26轟也追平菜鳥單季最多轟的隊史紀錄，隨時可能打破大都會傳奇球星「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）1983年菜鳥年寫下的紀錄。

阿隆索也只差2支全壘打，即可改寫麥奎爾（Mark McGwire）1987年在奧克蘭運動家時締造，菜鳥在7月1日（指明星賽）前揮出28支全壘打的聯盟最佳紀錄。

麥奎爾在1998年揮出70轟，是大聯盟有此驚人成績的史上第一人，曾是大聯盟單季最多全壘打的紀錄保持人，紀錄直到2001年才被邦茲（Barry Bonds）以73轟打破。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080623

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