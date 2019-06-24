李維拉重返洋基球場 圓夢守外野還敲場內全壘打[影]

（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）美國職棒大聯盟史上救援王李維拉退役多年，仍寶刀未老。他今天首度在紐約洋基老球星日出賽，不僅如願鎮守中外野，還敲場內全壘打，最後上投手丘成功關門，展現全能身手。

洋基主場迎戰休士頓太空人前舉辦第73屆「老球星日」（Old-Timers' Day），效力洋基19季、以652次救援成功傲視大聯盟的李維拉（Mariano Rivera）以老球星身分重回賽場，一舉一動都是矚目焦點。

李維拉曾13度入選明星賽、5度嚐到世界冠軍滋味，今年首度獲票選資格，便破天荒以全票入選美國棒球名人堂。他大聯盟生涯出賽超過1000場，都是上場投球，始終沒有機會一圓鎮守中外野的願望。

李維拉在記者會回憶說，球員時期，他曾向時任洋基總教練托瑞（Joe Torre）請纓，8局讓他上場守中外野，9局再上投手丘關門，但托瑞從來沒有這樣調度。

為了老球星日友誼賽，李維拉一週前就在自家後院練投暖身。但他彷彿知道有機會以野手身分上場，賽前打擊練習時，眾多洋基老球星在本壘附近話家常，李維拉卻跑到外野接飛球。

開賽後，披上42號戰袍的他先以投手身分上場中繼，讓前隊友歐尼爾（Paul O'Neill）擊出雙殺打。下一局他改變守備位置，擔任中外野手，不久就有生意上門，順利接到索賀（Luis Sojo）擊出的飛球。

李維拉之後登場打擊，揮出落在中右外野之間的平飛安打，球一路滾到全壘打牆。49歲的他繞過二壘後原本想放慢腳步，沒想到對手回傳緩慢，他順勢快馬加鞭衝回本壘，帶著笑容跑出一支場內全壘打。

最後半局，李維拉不忘老本行，以終結者身分上投手丘關門，先讓前隊友威廉斯（Bernie Williams）擊出雙殺打，再小試身手催球速，秀出昔日令對手聞風喪膽的卡特球，讓打擊的索賀嚇一跳，最後製造內野滾地球出局，輕鬆完成救援任務。

李維拉賽後表示：「今天很開心，打了一場好球，看到大夥們一起上場比賽，還能投球、跑壘、接外野飛球，太美妙了。」

他開玩笑說，今天打者都想揮大棒，「我想投給他們轟全壘打，只可惜他們沒把握機會」。

李維拉2013年最後一次在洋基球場投球，被換下時淚灑投手丘。時隔近6年重回舊地，並在7月正式進入紐約州古柏鎮（Cooperstown）棒球名人堂前夕再度登板投球，李維拉直說感覺很棒。

被問到登板投球是否仍帶來樂趣，李維拉說：「當然，因為早就習慣了。這是我熱愛且持續懷抱熱情的事，並不是說我想競爭，而是能上場重溫記憶，回味在投手丘上的那些年，令我感觸良多。」（編輯：周永捷）1080624