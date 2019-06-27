行政院會通過 故意散播動物傳染病謠言擬罰百萬

行政院會27日通過動物傳染病防治條例部分條文修正草案，新增規定任何人不得故意散播有關動物傳染病之謠言或不實訊息，違者最高可罰新台幣100萬元。圖為金門公所獸醫師為豬隻臨床檢查採樣監測。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北27日電）行政院會今天通過動物傳染病防治條例部分條文修正草案，草案新增規定，任何人不得故意散播有關動物傳染病之謠言或不實訊息，違者最高可罰新台幣100萬元。法案後續送立院審議。

農委會說明，非洲豬瘟、口蹄疫等動物傳染病影響民生經濟，本次修法新增規定，任何人不得故意散播有關動物傳染病之謠言或不實訊息，違者可罰5萬到100萬元，並可限期要求改善，若不改善，可按次處罰。

草案並強化出入境動物檢疫的管制，為了避免應實施檢疫物經由網購平台販賣及輸入，增加動物傳染病隨貨品運送散布的風險，草案規定，廣告刊登者、平台提供者、應用服務提供者或電信事業，應加註宣導防疫的警語；且應保存刊登者、販賣者或訂購者個人資料，或定期提供予輸出入動物檢疫機關，以及限制接取、瀏覽或移除相關網頁內容。違者可罰3萬到15萬元。

草案也賦予郵件收件人義務，增訂收件人接獲郵遞寄送輸入的應檢疫物時，應送交檢疫機關銷燬處置；應檢疫物未完成檢疫前，未經輸出入動物檢疫機關核准，不得擅自破壞包裝或移動。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，由於非洲豬瘟防疫挑戰嚴竣，且台灣正值申請成為口蹄疫的「拔針、非疫區」，台灣剛拔針，希望能讓23年來的努力有成果。在這些關鍵時刻，動物傳染病防治必須做到滴水不漏，才能保護台灣的產業，守護台灣的民生。

蘇揆指出，修正草案擴大動物傳染病檢驗量能，以強化對動物傳染病檢驗效率；也明確規範化製場及運輸業者執行運載作業應遵守的規定。

蘇貞昌說，此外，為避免防疫漏洞，防杜動物疫病藉由電商平台入侵，也新增規範，電商業者應加註防疫或檢疫警語、移除網頁內容等必要措施，並明定違反罰則。（編輯：趙蔚蘭）1080627