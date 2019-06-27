高雄市副議長表態挺郭台銘 韓國瑜：尊重

（中央社記者王淑芬高雄27日電）高雄市長韓國瑜投入2020總統選舉，爭取代表藍營出線，不過今天具指標性的國民黨籍高雄市副議長陸淑美表態挺郭，她表示就怕「高雄藍天變綠地」。韓國瑜透過新聞局說，「尊重」。

陸淑美今天在市議會受訪指出，高雄縣市在民進黨執政20多年後，國民黨好不容易重返執政，再者韓國瑜於市長選舉開了很多競選支票，眼看高雄市經濟就要好轉，希望韓留在高雄，她反對韓國瑜換跑道，並表態支持郭台銘代表國民黨參選。

她說，郭台銘是參選人中唯一可以和美國、中國等領導人直接對話者，認為郭有能力讓台灣的經濟好轉，盼國民黨重返中央執政也要固守高雄政權，再讓立法院席次過半，共創三贏局面。

陸淑美說，國民黨內有多位議員和她一樣都聽到基層希望韓國瑜留在高雄的聲音，多名議員也挺郭，他們將規劃一場郭台銘和各行各業的座談會，讓郭表達拚經濟的方向及願景。

國民黨市議員曾俊傑說，基層反彈的聲音很大，尤其中小企業主都希望韓國瑜留下來拚經濟，並兌現政見承諾；他說，如果韓國瑜一走了之，表態要投資高雄的業者勢必縮手。其實國民黨內「反韓挺郭」的議員不少，只是那些議員不願表態，只說挺初選出線者。

雖然表態挺郭，但是陸淑美一直以來也親近前立法院長王金平。她說，她身為國民黨籍，當然希望國民黨2020重返執政，如果王金平脫黨參選，她也不會支持。

陸淑美表態挺郭，韓國瑜透過新聞局發表聲明，尊重同志於初選各有支持的參選人，他謝謝陸淑美在市議會對市府的支持與協助。（編輯：吳佳穎）1080627