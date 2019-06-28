亞太防制洗錢第三輪評鑑報告 台灣獲最佳評等

行政院洗錢防制辦公室28日表示，亞太防制洗錢組織公布第三輪評鑑報告，台灣達到最佳的一般追蹤等級。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北28日電）行政院洗錢防制辦公室今天表示，亞太防制洗錢組織（APG）公布第三輪評鑑報告，台灣達到最佳的一般追蹤等級（regular follow-up）。

洗防辦晚間透過新聞稿表示，亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）今天正式發布台灣第三輪相互評鑑報告，台灣確定達到最佳的「一般追蹤等級」，比以往評鑑屬於「加強追蹤等級（enhanced follow-up）」更加進步。

洗防辦指出，該報告發布後將轉由國際防制洗錢金融行動組織（Financial Action Task Force，FATF）與其周邊組織計200多個會員國，及國際貨幣基金、世界銀行等國際組織表示意見，並於8月22日於澳洲坎培拉APG年會大會中，由各會員國提問及採認通過。此段時間內，國內各機關(構)、團體或個人，仍須結合國內外力量，促使各會員國看見台灣的努力與決心，支持台灣順利通過本次評鑑。

洗防辦表示，洗錢防制評鑑效益長達近10年，評鑑結果不僅影響台灣金融秩序、發展健全與穩定，更實質涉及外商投資對台灣金流環境評估，長期影響台灣經貿發展，而評鑑佳績更有助於台灣深化並實質參與國際組織。

洗防辦說，台灣為落實國際洗錢防制的規範要求，打擊不法犯罪，杜絕洗錢，以利經濟發展，及配合第三輪相互評鑑所需，於106年3月16日正式成立「行政院洗錢防制辦公室」。花費近3年籌備與近1年評鑑期，有共計37個政府部門單位、31個產業界戮力投入，努力終獲國際組織肯認成效。

洗防辦說明，在報告的11個效能遵循項目中，台灣在風險、政策與協調、國際會議等7個項目獲評為實質上相當有效（substantial），一般標準值為5個以上。另外在40個法令遵循項目中，台灣低於未遵循項目者僅7個項目（標準值為需少於8個）。（編輯：張均懋）1080628