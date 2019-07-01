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屏東林邊及南州發生龍捲風 7400多戶斷電

最新更新：2019/07/01 18:34

（中央社屏東縣1日電）屏東林邊鄉鎮安村和南州鄉萬華村兩個比鄰的村落今天下午3時發生龍捲風，強度大到將貨櫃屋捲到公路、鷹架被吹倒在電線上，鐵皮屋吹翻，電線被吹落，台電統計共有7400多戶斷電。

屏東很久沒有遇過這麼大的龍捲風，林邊鎮安村和南州萬華村沿路上，有貨櫃屋被吹到馬路上，還有大型箱型車被吹倒，3.5噸貨車被捲進民宅，鐵皮屋被吹翻，許多鷹架及鐵架搭建的建築物被吹毀，兩村一片狼籍，有如強颱過境。

台電表示，這陣龍捲風造成林邊鄉、東港鎮和南州鄉3鄉鎮共7400多戶斷電，都是因電線被吹斷或設施被吹毀導致跳電停電。

屏東縣消防局表示，許多災情紛紛通報，到下午5時還在統整災情中。

林邊鄉長陳俊吉表示，從沒看過這麼強的龍捲風，他覺得強度和強颱差不多，有兩名村民被風吹的物品打傷，所幸只是皮肉傷，村內鐵皮搭建物被吹翻，不少香蕉及蓮霧樹被吹倒。

恆春氣象站指出，龍捲風是當下對流夠大造成，根據雷達資料，下午2時30分到3時，林邊及佳冬一帶有較強的對流，強度是45dBz，屬於紅色等級，不能說跟目前正在形成的「木恩」颱風完全沒有關係，但台灣的龍捲風都是小範圍局部地區，不會有像美國一樣的颶風。（編輯：翁翠萍）1080701

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