防疫公文被諷複製貼上 高市衛生局長：忙中有錯

（中央社記者王淑芬高雄7日電）高雄市多次向中央喊話爭取登革熱補助款，卻在向財政部申請款項時公文誤植日期，被諷市府「複製貼上」。衛生局長林立人出面說明，人員忙中有錯，已緊急修正並檢討改進。

行政院長蘇貞昌昨天批評高雄市領登革熱補助款沒效率，行政院上週准了款項，至今高雄市還沒領款，顯然效率有問題；高雄市政府新聞局王淺秋隨後回應：「行政院又不是ATM，院長可能不太了解程序。」

不過，今天在社群臉書中網友貼出一張高市府正本給財政部、副本給衛福部疾病管制署的公文書，發文日期是108年7月1日，但內文的說明處卻寫依據「衛生福利部105年9月7日部授疾管字第…辦理」。

高雄市政府衛生局長林立人下午說明，坦言承辦人員忙中有錯。他說，衛生局在7月1日以府函給財政部要求撥款，是針對登革熱的防治經費補助，申請核撥第一期款新台幣2660萬元；承辦人員忙中有錯，引用資料時依據函文，用了過去曾在內部建檔的公文書，因為資料沒有完全的更正。

衛生局聲明指出，7月1日代發府函依6月24日衛福部函示檢具納入預算證明及領據至財政部申請核撥登革熱經費補助款，因相關人員誤植依據文號，當日下午2時18分經疾管署提醒，立即於4時47分修正完畢並發送正確版公文。

衛生局也感謝財政部在昨天下午接獲高市府檢具納入預算證明及領據後（影本傳真），在下午4時27分迅速完成款項撥付事宜，第一期經費2660萬元目前已撥入衛生局在高雄市銀行帳戶。

林立人說，今天市府的市政會議通過中央補助登革熱5318萬元的墊付案，完備相關法定程序。針對函文誤植錯誤資料，內部會進行疏失檢討及改進。（編輯：孫承武）1080702