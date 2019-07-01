蘇貞昌指高市登革熱領款效率差 王淺秋：又不是ATM

（中央社記者程啟峰高雄1日電）行政院長蘇貞昌今天指出，上週核准高雄登革熱防疫補助款，到今天高市府還沒領，顯然效率有問題。高市新聞局長王淺秋回應，政院又不是ATM可隨時提款，市府請款程序並無怠惰。

行政院長蘇貞昌今天出席「中華電信2019績優人員表揚大會」，被問到高雄市長韓國瑜不滿中央對登革熱防疫的態度。蘇貞昌說，登革熱的重點是撲滅病媒蚊，盼韓不要轉移焦點到錢，「何況高雄要補助5000多萬元，上禮拜就准了，這週又不來領款，可見高雄市政府不用心防治，連辦事效率都很差，令人遺憾」。

民進黨立委王定宇傍晚在臉書上傳高雄市政府電子公文照片表示，衛福部6月24日就函復高雄市政府，先行撥款新台幣2660萬元，請高雄市「儘速請用」辦理登革熱防治。韓國瑜6月30日到新竹造勢，竟然還在喊「沒給錢沒給人」。

王定宇說，高市府是在蘇貞昌上午表達「經費早就核准，高雄至今未請領」後，才匆忙趕快弄了張「7/1發文的電子公文」請款，到底是誰在卡高雄的防疫經費，就是「不務正業光出嘴的韓國瑜市府團隊」。

王淺秋下午偕高市衛生局長林立人等衛生局官員在高市府開記者會，說明高市府請領中央登革熱防疫補助款項經過。

王淺秋感謝中央核撥經費補助市府防疫，她說，可能院長不太了解所謂的程序是什麼，「行政院不是ATM，不是按了密碼就可以把錢提出來」。

王淺秋指出，中央6月19日函文核定登革熱經費補助，但未敘明應以何種方式申請經費核撥，6月24日再度函文要求修正6項計畫並要市府提供領據等程序文件，市府收文後即照辦。

林立人表示，衛福部6月24日第2次函文，衛生局隔天收文後積極籌辦，函文中提及5318萬餘元的補助款為中央統籌分配稅款，須納入地方預算，不得以代收代付方式辦理，因此市府要開立納入預算證明書及領據，同時提市政會議審議提墊付款程序，這是納入預算必要條件。

林立人說，這次所提補助計畫，中央審查後要求修定6項計畫，市府也配合修正，再送衛福部備查。上午已發函財政部申請第1期2660萬元補助款，納入預算證明書及領據等文件也於下午寄發，待明天市政會議審議通過後就會補上文號以完備程序。

另針對蘇貞昌「請用心守住疫情，不要到處趴趴走、亂放話」的呼籲，韓國瑜下午出席第11屆兩岸電影展開幕活動受訪回應說，「欲加之罪，何患無詞」。（編輯：黃世雅）1080701