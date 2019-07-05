登革熱韓粉捐款 蘇貞昌：韓國瑜別把責任怪別人

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）韓粉捐新台幣200萬元給高雄市政府「滅蚊」，行政院長蘇貞昌表示，對於高雄登革熱疫情，行政院感到非常憂心，韓國瑜不但沒有鎮守地方，卻老是趴趴走，還把責任亂怪別人。

蘇貞昌下午訪視屏東農業生物科技園區時，媒體詢問行政院有「卡」高雄市登革熱防治經費嗎？所以才有韓粉捐了200萬給高雄市政府「滅蚊」。蘇貞昌表示，對於高雄市本土性登革熱的疫情不斷地累積增加，行政院感到非常憂心，韓國瑜不但沒有鎮守地方，卻老是趴趴走，而且話還亂講，並且還把責任亂怪別人。

蘇貞昌說，韓國瑜要5000多萬元，行政院迅速批准，高市府拖了1個多禮拜沒有領，可以看出高雄市連領錢的手續都毫無效率，也因為韓市長話亂講，以至於讓韓粉覺得是不是缺錢，才會有捐款。

蘇貞昌對於捐款的熱心表示肯定，但仍要求韓國瑜要努力守好地方，讓防疫能夠做到位、確實，中央不但給錢，而且國軍化學兵隨時都待命，電話都在高雄市防疫官員的手機上，隨時聯絡。

蘇貞昌表示，行政院真的是要錢給錢，要人給人，甚至連高雄市的衛生局長都說防疫經費是夠的，所以有錢、有人，缺的就是沒有心；如果韓國瑜有心守住地方，相信疫情還是可以控制的，「我們給韓市長加油」。

高雄市政府新聞局長王淺秋回應，到底誰在亂講話、誰動不動給非民進黨地方首長扣帽子扣資源 相信民眾自有公斷。（編輯：黃世雅）1080705