駁不關心高雄登革熱 陳時中：不能這樣亂講話

衛福部疾病管制署1日公布，近年中央補助高雄登革熱防疫經費是各縣市最多。（疾管署提供）

（中央社記者陳偉婷台北1日電）高雄市長韓國瑜稱中央政府漠不關心登革熱疫情，衛生福利部長陳時中今天表示，「不能這樣子亂講話」；衛福部疾病管制署也公布，近年中央補助高雄登革熱防疫經費是各縣市最多。

媒體報導，韓國瑜6月30日在造勢活動時說，公元2018年印尼、越南爆發登革熱，政府派疾管署人員到印尼、越南出錢出力又出經驗，卻漠不關心高雄登革熱。

陳時中上午在衛福部出席「依舊愛我-1925安心專線啟動」記者會前受訪表示，中央對登革熱防疫一直秉持「中央地方一體」基本概念，從今年2月就開始提醒各縣市政府，國外疫情風險升高，大家都要注意，也提醒高雄市政府，如果有需要中央支援要提申請。

他說，高雄提費用申請後，衛福部加班審查，連他都週日加班，特別加快速度完成審核，「從來速度也沒這麼快」，就是為「不讓政治口水遮掩防疫重要性」。

除經費支援，陳時中表示，疾管署加派很多專家、人力協助衛教和孳清，中央、地方一體，絕對全力幫忙。

疾管署副署長莊人祥1日上午舉行記者會指出，中央絕對沒有不幫高雄登革熱防治，卻幫印尼、越南情形，且疾管署與越南、印尼合作是從2017年就開始，經費低於用以補助支援高雄登革熱防治經費。中央社記者吳翊寧攝 108年7月1日

疾管署副署長莊人祥上午也舉行記者會表示，高雄5月底發生入夏以來首例登革熱，疾管署動員駐在高雄的高屏區管制中心人力協助高雄防疫人員檢查孳生源與疫情分析等防治工作，假日也未停止到社區協助防疫，實驗室也是這樣。

他說，中央絕沒不幫高雄登革熱防治，且疾管署與越南、印尼合作是從2017年就開始，經費低於用以補助支援高雄登革熱防治經費，沒有不幫高雄登革熱防治，卻幫印尼、越南情形。

疾管署也公布近年補助高雄登革熱防疫經費，莊人祥表示，除2015年台南市拿的經費比高雄多，從2016年至今，高雄都是登革熱防疫中央補助最多縣市。（編輯：李明宗）1080701