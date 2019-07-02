馮翊綱昔挺韓今獎勵嗆韓模範生看戲 韓國瑜：尊重

相聲瓦舍團長馮翊綱去年表態支持韓國瑜選市長，但他1日貼文表示，模範學生酸嗆韓就可免費看戲。（圖取自facebook.com/ComediansWorkshop）

（中央社記者王淑芬高雄2日電）相聲瓦舍團長馮翊綱去年表態支持韓國瑜選市長，還說韓當選「要讓左營舊城內外的鄰居免費看戲一百場」；他昨天邀模範學生酸嗆韓就可免費看戲。韓國瑜今天說「謝謝馮教授、尊重」。

馮翊綱在臉書貼文指出，感動高雄的同鄉子弟，在成績優異獲得鼓勵與市長合照的當下，以T恤、書本、小道具，幽默、嗆辣地表達想法，還說「你們好棒！真好樣的」。

他貼文說「你們表達的心意，與我一樣，都是希望韓市長堅守去年的競選承諾，專心當好市長，創造幸福的高雄」。

他指出，一定還有其他同學，當下沒有想好，以致沒有準備，請同學發揮創意，「移花接木」將各種可能的色彩、圖像、道具搬運到照片上，變造出生動有趣的畫面，貼到臉書上。

馮翊綱有三項條件要求，包括，今年因為品學兼優等，創意有主題「熱切敦請韓市長專心高雄市政」；可以尖銳、可以酸嗆，但請注意「創意」等；期限內貼上臉書可以安排免費看戲事宜。

媒體在今天的市政會議後詢問韓國瑜對有關馮翊綱的臉書貼文看法，韓國瑜表示「謝謝馮教授、尊重」。（編輯：陳俊碩）1080702