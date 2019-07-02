罷免韓國瑜疑前朝官員操刀 尹立：是公民權利

（中央社記者王淑芬高雄2日電）不滿市長韓國瑜施政，前高雄市府文化局長尹立發起「罷韓30行動」。韓國瑜今天說「始終覺得背後有影武者」，盼當事人勿過度涉入，尹立嗆「我無政黨也無公職」，罷免是「公民權利」。

「Wecare高雄」發起「罷韓30行動」，近來在網路得到熱烈迴響，民眾踴躍連署罷免韓國瑜，連署書一批批送返回收據點，併同台灣基進黨的罷韓連署書，估計已達到罷免第一階段的提案人數。

媒體在市政會議後針對罷韓行動，「Wecare高雄」發起人是尹立，詢問韓國瑜的看法，韓國瑜做上述回應。

韓國瑜說，民主社會大家都可以表述對民主政治的看法，包括選舉罷免，他尊重權利，但他說「始終覺得背後有影武者」，這種感覺不太好，因為新的團隊已經上來了，如果真的是這樣子，希望當事人不要過度涉入，很容易給人有不當的聯想。

尹立受訪表示，「我沒有任何政黨、沒有公職，是一名大學老師，罷免是公民權利」，該檢討的是韓國瑜，「他該自問（市長）做得如何」。

行政院長蘇貞昌批評高雄市登革熱的領錢效率差，韓國瑜表示，其實在相關流程中還有6項要做修正，時間有一點點拖延，因為要完成程序，所以昨天市府新聞局回應行政院撥錢不是ATM，因為有流程及程序要補正。

不過韓國瑜仍感謝中央支持登革熱經費、高雄市心存感謝。

香港七一反逃犯條例抗爭還占領立法會。韓國瑜表示，「尊重香港的民主法制，也了解青年學子追求民主的熱情」，希望雙方順利溝通使整個事件和平落幕，以最有利於香港人民的方式處理。

高雄市訂7月5日到7日為「高雄觀光日」，鼓勵民眾到高雄消費，韓國瑜說，高雄物價並不是非常高，有好山好水，鼓勵民眾到高雄觀光。（編輯：陳俊碩）1080702