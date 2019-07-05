2019環法賽將登場 布魯塞爾街頭高掛大黃衫

2019年環法自行車賽6日將自比利時布魯塞爾出發，4日在世界遺產「大廣場」設立舞台介紹車隊及車手。（資料照片）中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 108年7月5日

（中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電）2019年環法自行車賽將從明天開賽，今年從比利時布魯塞爾出發，整個城市已陷入環法瘋，市中心高掛大黃衫，去年冠軍湯瑪斯4日現身車隊介紹儀式時，車迷歡呼聲響徹雲霄。

環法賽是每年暑假歐洲最受矚目賽事之一，主要賽程都在法國境內，但經常會挑選鄰近國家的城市做為起點。今年開賽點選擇在布魯塞爾，由於適逢黃衫誕生100週年，以及比利時車王艾迪（Eddy Merckx）在50年前環法奪下首勝，因此今年賽事對布魯塞爾特別具有意義。

隨著賽事將在明天開始，布魯塞爾已掀起一股環法瘋，中央車站以黃色布置外觀、街頭高掛大黃衫，主要歷史建築也掛上環法各種領騎衫顏色宣傳。

環法主辦單位4日在布魯塞爾珍貴的世界遺產所在地「大廣場」設立舞台，舉辦車隊亮相儀式。每隊沿著周邊道路一路騎上舞台，數萬人擠滿現場，頭頂豔陽苦等數小時，只為一睹車手丰采。

其中最受矚目的是去年環法冠軍英國好手湯瑪斯（Geraint Thomas），他與所屬的英力士（INEOS）車隊進場時，響起響亮歡呼聲，兩旁等待車迷紛紛舉起大姆指向他致意。

不過，湯姆斯近期在一場自行車賽中摔車，另一名英力士主將、同時也是環法4度奪冠的弗魯姆（Chris Froome）先前也因嚴重傷勢未能參賽，使得今年這個冠軍隊伍備受挑戰。

今年環法賽3週時間內，車手將挑戰3500公里路程，含30個不同類型的爬坡，7個平路賽段，7個高山賽段，其中有5個逾海拔2000公尺的山頂終點，被稱為史上最高高海拔賽事。

環法自行車賽創始於1903年，由運動日報「汽車報」（L’Auto）策劃和舉辦。賽事原本以綠色臂章代表成績領先，1919年才因為「汽車報」的黃底色，改為黃衫，一直沿用至今。

環法領騎衫除代表最佳累積成績的黃衫外，還有最佳衝刺車手的綠衫、最佳登山車手的紅點白底衫，及25歲以下年輕車手爭搶代表最佳新人的白衫。（編輯：馮昭）1080705

2019年環法自行車賽6日將自比利時布魯塞爾出發，2018年冠軍湯瑪斯（前）4日現身車隊介紹儀式時，受到兩旁車迷熱烈歡迎。（資料照片）中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 108年7月5日

2019年環法自行車賽6日將自比利時布魯塞爾出發，整個城市已陷入環法瘋，街頭高掛大黃衫歡迎賽事。中央社記者唐佩君布魯塞爾攝 108年7月5日