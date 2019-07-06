差1支達2千安里程碑 彭政閔戰悍將未先發

中華職棒中信兄弟隊老將彭政閔生涯安打數累積達1999支，距離2000安的里程碑只差一步，不過6日在新莊棒球場迎戰富邦悍將隊時，並未先發出賽。中央社記者楊啟芳攝 108年7月6日

（中央社記者楊啟芳新北6日電）中信兄弟彭政閔生涯安打數已累積1999支，不過今天在新莊棒球場對富邦悍將沒有先發，總教練伯納表示，本來就是這樣安排；投手先發輪值部分，目前僅安排3洋投及廖乙忠。

彭政閔上半季尾聲因腰傷提前關機，昨天下半季開打，順利重返先發，且敲出1支安打，生涯安打數已來到1999支，差1支安打就能達成2000安里程碑；生涯1074得分，也差1分就可追平張泰山的得分紀錄，兩項大紀錄都近在咫尺。

今天在新莊棒球場的比賽，彭政閔沒有被排入先發，只能等待代打機會。兄弟總教練伯納表示，「本來就有安排這樣的打線，並沒有因為紀錄做什麼特別的安排。」悍將先發投手為羅力，本季彭政閔對羅力對戰打擊率為2成。

昨天擔任先發開路先鋒的王威晨，今天也沒有先發，第1棒改由吳東融擔任。對於下半季開路先鋒安排，伯納說明，會考量對戰投手、選手近況來做安排，不過王威晨仍是較固定的首棒人選。

對於下半季先發輪值，伯納指出，除了洋投艾迪頓、萊福力、紐維拉，目前較穩定的本土先發為廖乙忠。至於第5號先發，伯納不願提前透露。

上半季兄弟本土先發有楊志龍、蔡齊哲、黃恩賜，不過現在皆於二軍調整，尤其楊志龍肩膀受傷，伯納指出，復健進度有些落後，目前才在傳接球階段，蔡齊哲及黃恩賜則是要再觀察二軍出賽的表現。

兄弟第4名洋將赫猛，昨天已進牛棚投球，伯納說：「赫猛上次正式上投手丘投球已經有12天，但昨天牛棚表現很好，控球掌握度不錯，直球也有尾勁。」（編輯：張雅淨）1080706