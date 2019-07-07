陳重羽開放性骨折至少休6週 下半季復出有難度[影]

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者楊啟芳桃園7日電）統一獅陳重羽昨天要短打時被球擊中右手，造成開放性骨折，當晚就送到高雄長庚醫院開刀，至少要休息6週，加上復健等，下半季要復出可能有點難度。

昨天獅隊在桃園棒球場對Lamigo桃猿的比賽，1局上陳重羽想要突襲短打，不過被桃猿先發投手李茲的速球擊中，右手當場見血，改由林祐樂接替。隨後陳重羽就前往高雄長庚醫院開刀，手術順利結束。

獅隊領隊蘇泰安今天表示，陳重羽是開放性骨折，防護員也有陪同前往高雄，開完刀後醫生建議至少要休息6個星期，蘇泰安說：「重羽也是想出奇不意幫助球隊贏球，出發點是好的，現在受傷了也急不得。」

本季獅隊傷兵不斷，不過蘇泰安指出，下半季傷兵會陸續歸隊，像是羅國龍已回歸一軍，羅里奇現在也於二軍出賽。羅里奇今天第二度在二軍出賽，對桃猿先發投4局，被敲5支安打，投1次保送、2次三振，失2分。

至於去年獅隊二壘主力吳桀睿的復原進度，蘇泰安表示，7月底會開始復健賽；而原定4月能復出的鄧志偉，進度稍微慢一點，但8月之前有機會可以復出，蘇泰安說：「還是要等他們完全康復。」（編輯：唐聲揚）1080707