日韓貿易戰準備開打 長期對台廠弊大於利

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）日本強化管制3項關鍵半導體原料出口南韓，日韓恐將爆發貿易戰。學者認為，對台廠而言，短期有轉單效應利多題材，但長期仍弊大於利。

南韓法院去年做出判決，日本企業必須向二次世界大戰徵用工（遭日本企業強徵的南韓勞工）進行賠償，但日方則主張徵用工賠償問題，在1965年「日韓請求全協定」簽署時就已解決，不應現在提出賠償，涉案日本企業也拒絕賠償。

原先日本盼藉由6月底舉辦的G20大阪峰會進行會談，解決爭議，但韓國方面並不回應相關要求。日本經濟產業省於是在7月1日宣布，從7月4日起，對出口到南韓的3項關鍵電子原料加強管制，包括含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Eatching Gas），被視為對南韓的反制措施。

有別於過去可享簡化出口的待遇，4日起每項產品都須向日本政府申請許可，載明使用目的、方法，並簽署相關原料絕不用在武器等方面的承諾書才能出口，前後耗時可能達90天；下一步，日本考慮將把南韓從安全保障友好國家的「白色名單」中除名。

台灣經濟研究院研究員劉佩真認為，這次日本對出口至韓國的3項原料進行管制，主要將對南韓以記憶體為主的半導體業者造成衝擊，尤其是氟化聚醯亞胺及氟化氫兩項，屬於半導體關鍵原料，且日本全球市占率高達8成至9成，很難找到替代進口來源。

劉佩真指出，南韓過去主要仰賴日本作為此3項產品的主要進口來源，如今日本祭出出口管制，對南韓半導體廠，尤其三星、SK海力士等，可能產生原料來源不足的問題；所幸目前全球記憶體市場明顯供過於求，整體庫存量偏高，南韓業者本身也有材料庫存，預估今年第3季，包括iPhone等供應鏈出貨還不會受到影響。

她向中央社記者表示，不過，到了第4季，日、韓雙邊若還未得出明確協商結果，就比較令人憂心會不會出現關鍵材料短缺的情形，導致南韓業者無法出貨，進而影響終端手機、消費性電子產品出貨。

劉佩真認為，短期台廠有一些利多題材，半導體化學品、記憶體製造族群可能會有轉單效應，不過因為台灣在這兩個領域的全球市占都不高，預估即使有轉單效應，效應也不大。

她認為，反而是後續可能間接因為終端產品出貨不順，導致代工、封測等相關供應鏈受到影響，下半年正是電子產品旺季，國際品牌新機新品齊發，表現是否受此影響，值得密切關注。

另一方面，韓國也可能對日本提出反制措施，若以全球市占率、日本廠商依賴程度來思考，推測行動記憶體、DRAM可能進入考量名單，因為全球市占高達4至8成，一旦下達出口管制或禁令，可能造成日本下游終端業者無法順利出貨。

劉佩真也提醒，台廠應引以為誡，不論從美國制裁華為事件，日本對韓國祭出出口管制，都反映一個重要產業趨勢，那就是「自主可控」的重要性。目前台灣半導體相關化學原料、設備的自主率皆偏低，即使製造方面是全球第一，未來若遭受不公平貿易競爭，很可能出現斷鏈危機。

中經院WTO及RTA中心副執行長李淳認為，繼美國對華為祭出禁令之後，日本也出招，使半導體、顯示器等相關供應鏈陷入更加混亂的局面，未來若韓國也針對日本痛處，進行出口管制回敬，影響日本供應鏈運作，產業情形將更為混亂。

李淳認為，台、日、韓三國一向是既競爭又合作的關係，整體供應鏈出現混亂，不確定性加劇，對台廠一定是弊大於利，尤其是台廠位階偏向中下游，前面任何一個環節出問題，都容易受到影響；為了因應各種未知可能，廠商各項投資成本勢必增加。（編輯：林沂鋒）1080707