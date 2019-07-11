王柏融右肩關節受傷 下放二軍休4週[影]

影片1分42秒處，6局下羅德的藤岡裕大敲出左外野飛球，王柏融未能接進手套，右手撐地撲倒。影片來源：FOX體育家族 YouTube頻道

（中央社記者楊啟芳台北11日綜合報導）日本職棒火腿隊旅日好手王柏融，之前因為守備時撐地，造成右肩關節骨挫傷，今天被球團抹消一軍登錄，預計休息4週才能回到一軍。

火腿隊9日對千葉羅德的比賽，6局下羅德的藤岡裕大敲出左外野飛球，王柏融未能接進手套，右手撐地撲倒，球打到左手手臂後彈開，紀錄上為二壘安打，王柏融第一時間沒有退場，但後來教練團還是將他換下。

昨天火腿球團宣布，王柏融經過醫院檢查後，確定為右肩關節骨挫傷，預計要休息4週，才能回歸實戰。這是王柏融轉戰日職以來第2度受傷，上次是在4月30日，因左大腿緊繃休息了半個月。

王柏融今天遭一軍登錄抹消，下放二軍，預計8月才能返回一軍。王柏融接受日本媒體訪問時說：「早上起床之後手沒有力氣，很遺憾在這麼重要的時期受傷了，會盡快治療回到球場。」

王柏融目前出賽69場，敲出71支安打，包含12支二壘安打、3發全壘打，包辦32分打點，打擊率2成81。火腿則是排名太平洋聯盟第2，距離第1名的軟銀有7場勝差。（編輯：唐聲揚）1080711