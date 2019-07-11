郭台銘：當選總統徵富人稅 第一個查賴正鎰的稅

國民黨總統初選參選人郭台銘（左）表示，曾因不買商總理事長賴正鎰（右）的房子而得罪賴，「只要我當選總統，第一個就查他的稅」。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱俊欽、葉臻桃園11日電）中國國民黨總統初選參選人郭台銘今天說，他主張徵富人稅，曾因不買鄉林建設事業股份有限公司董事長賴正鎰的房子而得罪賴正鎰，「只要我當選總統，第一個就查他的稅」。

郭台銘上午前往桃園市中壢區忠貞市場拜票時表示，他主張土地漲價歸公，更要徵富人稅，有錢人就要多繳稅，應查賴正鎰繳了多少稅。

他說，賴正鎰在台北市士林官邸附近有塊地，蓋建物後只能商業使用，請他購買，還說只要他買一戶，別人就會住進去。他詢問前台北市長郝龍斌後得知，如果用於住家使用違法，就沒買，得罪賴正鎰，賴正鎰就不斷放話，也害怕他當選總統。

此外，國民黨全國代表大會將討論黨章修正案，經黨章研修小組討論後，具共識者包括刪除總統兼任黨主席條款。

郭台銘受訪表示，國民黨中央常務委員要考慮世代交替及讓國民黨年輕化，但「他們無所作為，只為了保有個人利益」。如果國民黨不改革，還是這些人，會離年輕人越來越遠。

「拚經濟我最內行」，他說，跟初選對手、高雄市長韓國瑜的愛國則無區別。韓國瑜如果在高雄做好做滿做出政績，「高雄要什麼我給他什麼，我覺得可以三贏」，對付美國、北京和發展經濟。如果這次不能打敗總統蔡英文，造成國民黨分裂，大家都不願看到。

郭台銘表示，如果這次選舉他不能跟韓國瑜好好合作，會造成三輸，他擔心「國民黨的這面國旗還能夠掛多久」。

他還說，「我有聽說，但這個不敢證實」一個假設性議題，「如果市長當了總統，『蔡旺旺』當了國民黨主席」，不要認為不可能，以後都直接報告（中國）國務院台灣事務辦公室，「我們最尊敬的國旗還能掛多久」。他勸韓國瑜離中天電視台遠一點，這個媒體的操作已不正常，中華民國前途不能葬送在媒體老闆手裡。

至於明年軍公教是否調薪將由行政院長蘇貞昌定奪；郭台銘表示，政府要給大家加薪是對的事，但如果無法拚經濟，財源有問題；加薪不應齊頭式平等，公家機關要跟民間企業一樣增加效率，工作績效好就多加，績效差少加或不加。（編輯：方沛清/李明宗）1080711