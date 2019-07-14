遊戲業性別比例失衡 女力崛起夾雜酸甜苦辣

（中央社記者韓婷婷台北14日電）近年來遊戲產品蓬勃發展，包括開發設計、遊戲實況主、電競選手的領域都有越來越多女性參與，在這個原本性別比例懸殊的遊戲世界中，女力的崛起夾雜著酸甜苦辣。

雖然傳統大眾難免會有玩遊戲大多是男生的專利的想法，尤其是重度遊戲像大型多人線上角色扮演遊戲（MMORPG）等類型，不過，根據Newzoo預估2019年全球遊戲市場市場規模將達1500億美元、女性玩家在全球突破10億人佔總數的46%，未來潛力不可輕忽。

在台灣，除了女性玩家人數日漸上升之外，以電玩為職業的女性實況主、遊戲製作人、電競選手也有增加的趨勢。近年來電競產業蓬勃發展，但是在各個世界級賽事中，所有戰隊的成員幾乎清一色還是男性，也許這個現象在未來幾年會見到翻轉。

隨著性別分際逐步淡化，轉趨中性化，遊戲業者也發現，年輕一代的社會新鮮人，女性玩英雄聯盟、傳說對決這類重度MMORPG遊戲的比率越來越多，男生玩宮廷劇、戀愛題材的也不在少數，男女喜好開始有微妙的轉變；而希望在遊戲中隱藏自己性別的玩家比例也愈來愈多，避免遭受騷擾或歧視。

雖然玩家可以在遊戲中選擇不同性別的角色，但在一些熱門電競遊戲，包括多人線上戰鬥競技遊戲英雄聯盟、大逃殺射擊遊戲、第一人稱射擊遊戲等需要團隊作戰的遊戲，女性玩家還是較受到青睞，尤其是技術有一定水準，就會有男性玩家毛遂自薦，主動邀約組隊的情況出現，有匿名玩家坦承，「當然，大部份是想藉機認識女生。」

有實況主會在遊戲過程中以變聲器轉換自己的聲音，並錄下隊友因性別不同的誇張反應。「鬥陣特攻」的另一名男性玩家也說，在遊戲中，女生只要開麥克風表示需要支援，大部份男生就會死命地保護她，「但如果是我表示需要支援，其他人不一定會管我的死活。」

另一名資深玩家進一步分析，女性玩家通常是輔助角色，大部分不會是遊戲的主要戰力，要在遊戲中「活得久」，就要花錢添購虛擬寶物，「貢獻度大」因此反而更受到業者歡迎。

方舟副總蕭雅馨表示，現在不少女孩子都喜歡玩遊戲，女生加人遊戲產業的比例越來越高，為掌握商機，如果是女性向的遊戲的確會特別偏好由女性主導。

不過，公司在徵人時不會特別作性別選擇，但通常在美術、音樂類別的項目，女生較有優勢，研發方面則男生相對勝出。

遊戲業龍頭智冠科技董事長特助洪駿耀也表示相同看法，他說，在智冠與南台灣10所大學產學合作計劃中，目前學生男女比例看來，女性大約占1/3，但大多鎖定美術設計領域，遊戲的研發還是以男生為主。（編輯：林孟汝）1080714