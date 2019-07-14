蘇嘉全：助吉里巴斯拓展各項合作 漁業企業化經營

（中央社記者陳俊華台北14日電）立法院長蘇嘉全以總統蔡英文特使身分出席友邦吉里巴斯共和國獨立40週年慶典。他表示，台灣願協助吉國拓展各項合作，台灣漁業界人士也願到吉國投資、協助漁業企業化經營。

為慶祝太平洋友邦吉里巴斯共和國獨立40週年，蘇嘉全擔任總統蔡英文特使，帶領特使團一行12人，11日到14日前往吉里巴斯共和國進行訪問。

蘇嘉全在臉書發文表示，昨天是到訪吉里巴斯的第3天，下午在駐吉國大使宋文城陪同下，前往駐吉技術團關心水產養殖計畫，晚上則受邀出席吉國總統馬茂（Taneti Maamau）舉辦的晚宴，度過一個歡樂的夜晚。

蘇嘉全說，晚宴席間他受邀上台致詞，代表蔡總統恭賀吉里巴斯共和國40週年國慶圓滿成功，也祝福吉國在馬茂總統的帶領下，吉里巴斯人民生活能更加幸福。

蘇嘉全指出，他也告訴馬茂總統，台灣願意協助吉國拓展各項合作，尤其在漁業合作方面，此行隨他一同前來的漁業界人士，在瞭解吉國當地環境後，都表達來吉國投資的意願，並且樂於協助吉國漁業企業化經營，創造吉國人民就業機會，促進吉國發展。

蘇嘉全表示，這次出訪從他踏上吉里巴斯土地開始，就受到吉國人民盛情接待，他們就好像把他當作是遠行回家的親人一樣，這樣誠摯的情誼讓他永生難忘。台灣和吉里巴斯在文化與南島血緣上，有著許多密不可分的共通點，兩國地理位址距離遙遠，但互相真誠對待的心，卻沒有距離。

蘇嘉全說，台吉兩國能夠擁有與對方同樣熱情、善良，且樂於互助合作的友邦，是一件非常幸運的事，希望彼此都能夠好好珍惜。（編輯：蘇志宗）1080714