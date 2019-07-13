巡護九號首度泊靠吉里巴斯 蘇嘉全帶領唱國歌

海巡署艦隊分署「巡護九號」執行中西太平洋公海護漁任務，日前首度泊靠台灣友邦吉里巴斯貝壽港；適逢吉里巴斯40週年國慶，雙方13日在艦上播放國歌、升起兩國國旗同慶。（海巡署提供）中央社記者王淑芬傳真 108年7月13日

（中央社記者王淑芬高雄13日電）海巡署巡護九號8日首度駛進吉里巴斯貝壽港，擔任總統特使的立法院長蘇嘉全前往祝賀，今天與吉里巴斯議長等吉國政要登上巡護九號，升起兩國國旗，蘇嘉全並帶領唱國歌。

海巡署艦隊分署今天發布新聞稿指出，吉里巴斯議長、大法官與交通、就業、教育等多位部長蒞臨巡護九號參加聯合升旗典禮，在蘇嘉全帶領下，在船上播放兩國國歌，全員共同唱國歌、升國旗，場面令人動容。

7月12日為吉里巴斯獨立建國40週年國慶，總統特使蘇嘉全親赴吉里巴斯祝賀，為擴大慶祝活動，巡護九號10、11日開放參觀，吸引約400人登船，民眾對於船上的設備與器材都感到新奇，也對海巡能量表示肯定。

隸屬海巡署艦隊分署的巡護九號在6月18日啟航執行第二航次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，除了既定公海巡護任務，還兼負海巡外交，規劃與吉里巴斯、諾魯等友邦共勤巡護公海漁業資源管理。

經過數星期的航行，巡護九號7月8日首度駛進吉里巴斯貝壽港，吉國外交部次長特別舉行歡迎儀式，並以傳統舞蹈歡迎巡護九號到訪。

海巡署指出，海巡外交是重要外交政策，已與友邦馬紹爾、帛琉與諾魯簽署海巡合作協定，推動共巡、人員訓練、情資通報等多項交流與合作，海巡署將配合政策深化與友邦的海巡勤務合作。巡護九號於民國102由中信造船廠製造，長84.5米、寬12.5米、排水量1914.8噸。（編輯：黃世雅）1080713