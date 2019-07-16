新工輔法準備上路 經部估10年創造1至2兆投資

（中央社記者廖禹揚台北16日電）工廠管理輔導法修正條文預計明年初上路，經濟部規劃最快9月預告非屬低污染產業類別等相關標準與辦法，預估10年內將有4.5萬家取得特定工廠登記，創造新台幣1至2兆元投資。

立法院會在今年6月底三讀通過工輔法修正條文，明訂低污染的既有未登記工廠，要在修法後2年內申請納管、3年內提改善計畫，登記為特定工廠，並納入落日期限為修法後20年，希望徹底根除多年來違章工廠問題。

經濟部推估農地上既存工廠面積達1.4萬公頃，未登記工廠約有3.8萬家，加上已取得臨登工廠約7000家，未來10年內將有約4.5萬家工廠取得特定工廠登記，而為符合相關環保及消防工安等規定，預估每家將投入3000至5000萬元經費更新或增加設備，累計可創造1到2兆元投資。

對於公民團體質疑工輔法變相鼓勵違章工廠，經濟部中部辦公室官員表示，「若不處理，它還是在那裡」，希望以這次鼓勵納管的正面方式，使這些違章工廠改善環保、消防等措施，符合隔離綠帶、建蔽率等規定。

針對低污染認定標準，經濟部也尊重專業，交由環保署召開會議邀集經濟部及農委會討論後訂定，官員表示，環保署已依環境影響評估項目篩選出51種非屬低污染產業，加上縣市政府及中央機關評估限制的地域或產業，以負面表列方式作為納管標準。

經濟部預計在8月下旬就非屬低污染產業、群聚地區認定原則基準、未登記工廠管理輔導執行方案、管理輔導計畫範本、工廠管理輔導會報設置要點及工廠改善計畫範本等相關配套措施，邀集各主管機關及縣市政府開會確認，最快在9月預告，經預告期2個月完成訂定程序，規劃明年1月1日起上路。

針對相關辦法，經濟部規劃年底前在全國巡迴辦理21場說明會，向業者說明應配合辦理事項。（編輯：張均懋）1080716