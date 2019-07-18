台積電估今年半導體恐衰退3% 晶圓代工減1%

晶圓代工廠台積電18日下午在台北舉行法人說明會，董事長劉德音出席，會中對第3季營運展望表示樂觀，預期季營收可達91億至92億美元，將季增18%。中央社記者郭日曉攝 108年7月18日

（中央社記者張建中台北18日電）晶圓代工廠台積電同步調降今年半導體與晶圓代工業預估，預期全球半導體將衰退3%，晶圓代工業將衰退1%。

台積電下午召開法人說明會，台積電財務長何麗梅表示，半導體產業與晶圓代工業較4月法說會時的狀況負面，今年半導體業恐將衰退3%，表現將較先前預估的持平遜色。

何麗梅預期，今年晶圓代工業將衰退1%，表現也將較先前預估的持平遜色。

至於台積電今年營運表現，何麗梅表示，因第4季具有不確定性，只可確定第4季業績將較第3季成長，全年營收微幅成長目標能否順利達成，目前仍無法確定。

不過，何麗梅說，台積電今年智慧手機業績可望成長個位數百分點，不計挖礦的高效運算業績也將成長個位數百分點，物聯網將成長2位數百分點。（編輯：楊凱翔）1080718

台積電第3季展望樂觀 營收估增18%

（中央社記者張建中台北18日電）晶圓代工廠台積電第3季營運展望樂觀，預期季營收將達91億至92億美元，將季增18%，成長幅度符合市場預期。

台積電下午召開法人說明會，由董事長劉德音與總裁魏哲家共同主持，財務長何麗梅及即將於9月1日接任財務長及發言人職務的台積電副財務長黃仁昭也都出席法說會。

何麗梅表示，第3季所有平台業績都將較第2季成長，其中，以智慧手機平台業績成長最強勁，物聯網也將強勁成長。

台積電第3季營收將達91億至92億美元，若以中間值91.5億美元計，將較第2季增加18%，符合市場預期的季增14%至20%水準。

隨著產能利用率回升，台積電預期，第3季毛利率可望回升到46%至48%，若以中間值47%，將較第2季拉升4個百分點。（編輯：鄭雪文）1080718