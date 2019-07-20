周天成印尼羽賽大戰3局晉決賽 拚本季首冠

台灣羽球一哥周天成（圖）20日在印尼羽球公開賽擊敗泰國好手王高倫，晉級決賽。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北20日電）男單一哥周天成今天在印尼羽球公開賽4強賽，拚戰3局、77分鐘，以21比19、18比21、21比16氣走泰國好手王高倫，本季首度闖進決賽，將力拚今年首冠。

印尼公開賽屬於世界巡迴賽超級1000系列，周天成昨天在8強賽苦戰3局，逆轉扳倒地主印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie），收下4強賽門票，今天對上泰國好手王高倫（Kantaphon Wangcharoen），過去3次交手，周天成拿下3連勝。

首局戰況就陷入膠著，雙方互有領先，周天成在18比17領先情況下，連拿2分，儘管隨後讓對手追回2分，但周天成頂住壓力，以21比19先下一城。

雙方第2局同樣互咬比分，周天成拉出一波6比0攻勢，以12比9反超，但隨即又讓對手要回領先，周天成以18比21讓出。

周天成決勝局重新調整腳步，以10比5領先，但王高倫展現韌性，連下3分拉近，周天成沉穩應對，維持領先優勢，以21比16拿下。

周天成決賽將對上香港選手黃永棋與丹麥好手安東森（Anders Antonsen）之間的勝方。去年拿下3座冠軍的周天成，本季首度晉級決賽，將挑戰本季首冠，這也是他首度闖進世界巡迴賽超級1000系列的決賽。

世界球后戴資穎稍早在女單4強戰，因身體不適，以9比21、15比21不敵日本名將山口茜，無緣決賽，周天成為本屆印尼公開賽僅存的台將。（編輯：張雅淨）1080720