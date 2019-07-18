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周天成印尼羽賽激戰76分鐘扳倒林丹 晉級8強[影]

最新更新：2019/07/18 14:24
周天成18日在印尼羽球公開賽16強賽鏖戰3局、76分鐘擊退中國名將「超級丹」林丹，收下8強門票。（圖取自facebook.com/bwfbadminton）
周天成18日在印尼羽球公開賽16強賽鏖戰3局、76分鐘擊退中國名將「超級丹」林丹，收下8強門票。（圖取自facebook.com/bwfbadminton）

（中央社記者黃巧雯台北18日電）男單一哥周天成今天在印尼羽球公開賽16強賽鏖戰3局、76分鐘，以24比22、17比21、21比13擊退中國名將「超級丹」林丹，收下8強門票，取得對戰2連勝。

還在尋求本季首冠的周天成，在總獎金125萬美元（約新台幣3923萬元）印尼羽球公開賽名列大會第4種子。

周天成16強對手為中國好手林丹，儘管對戰數據以2勝7敗落居下風，但最近一次在今年4月的亞洲羽球錦標賽，當時周天成以直落二扳倒林丹，中止對戰4連敗。

周天成首局在3比6落後情況下，頻頻調動對手，並有一記漂亮殺球，拉出7比1攻勢超前，但對手發揮韌性，在後段硬是扳成18比18平手，在比數一路互咬情況下，周天成耗費28分鐘，才以24比22辛苦拿下首局。

周天成第2局克服開局5分落後，展開7比2攻勢追平，雙方你來我往，林丹以21比17扳平戰局。

雙方決勝局上演拉鋸戰，周天成在5比6落後情況下，連拿4分超前，並把握領先優勢，以21比13勝出，晉級8強。（編輯：李亨山）1080718

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