戴資穎首局落後8分大逆轉 晉級印尼羽賽8強[影]

（中央社記者黃巧雯台北18日電）世界球后戴資穎今天在印尼羽球公開賽16強賽，首局最多落後8分情況下上演大逆轉，並以21比19、21比18擊退泰國女將布莎南晉級，8強賽有機會遇上宿敵泰國女將依瑟儂。

總獎金125萬美元（約新台幣3923萬元）印尼羽球公開賽今天進入16強賽，台將僅剩世界球后戴資穎、男單一哥周天成，以及台灣男雙組合廖敏竣與蘇敬恒等，將分頭出擊。

除了要在印尼羽球公開賽挑戰2連霸外，戴資穎也要在這次比賽拚奧運積分以及鞏固球后寶座。

戴資穎過去曾9度與泰國女將布莎南（Busanan Ongbamrungphan）交手，拿下6勝3敗占上風，且最近已是對戰4連勝。

戴資穎開賽就處於落後，在對手壓制下，一度落後8分，但戴資穎在首局後段展開大反攻，演出轉身擊球、連續2次網前放小球，讓對手救球不及，並在17比19落後情況下，連搶4分超前，以21比19逆轉拿下首局。

延續首局氣勢，戴資穎第2局一開始就取得3比0領先，但對手隨後迎頭趕上，反倒以8比7反超，陷入拉鋸戰，所幸戴資穎及時回神，拉出6比0強攻，過程中戴資穎一記回擊剛好過網，讓對手來不及救球，而趴倒在地，戴資穎最終以21比18勝出，收下對戰5連勝。

戴資穎8強賽的對手將是依瑟儂（Ratchanok INTANON）與印尼女單一姐格蕾戈麗亞（Gregoria Mariska Tunjung）之戰的勝方。（編輯：張芷瑄）1080718

影片來源：中央社

世界球后戴資穎18日在印尼羽球公開賽16強賽演出大逆轉，擊退泰國女將布莎南晉級8強賽。中央社記者石秀娟雅加達攝 108年7月18日

世界球后戴資穎18日在印尼羽球公開賽16強賽演出大逆轉，擊退泰國女將布莎南晉級8強賽。中央社記者石秀娟雅加達攝 108年7月18日