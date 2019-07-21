總統出訪首度在美國與媒體茶敘 莫健全程陪同

（中央社記者溫貴香丹佛20日電）總統蔡英文今天在美國丹佛與隨團媒體記者茶敘，美國在台協會主席莫健現身陪同；蔡總統這次出訪創下很多的「第一次」，她說，過境安排「美國政府確實給我們比較多的空間跟時間」。

總統結束「自由民主永續之旅」訪問加勒比海四友邦，返程過境美國丹佛最後一晚，與隨團媒體記者茶敘，預計台北時間22日返抵國門。

相較於蔡總統過去出訪是在友邦國家與媒體茶敘，這次是首度在美國與媒體公開茶敘，美國在台協會主席莫健（James Moriarty）也出席媒體茶敘，莫健全程陪同，不時微笑致意。

總統蔡英文結束「自由民主永續之旅」訪問加勒比海四 友邦，返程過境美國丹佛，20日（當地時間）與隨團媒 體記者茶敘，美國在台協會主席莫健（James Moriarty ）（左2）也陪同。 中央社記者張新偉丹佛攝 108年7月21日

媒體問到，這次過境美國，與過往有何不同？蔡總統感謝美國在這次過境提供的協助，她說，不論是行政部門或國會部門都給予非常多協助，讓這次過境順利。

蔡總統特別感謝莫健在兩次過境提供的協助，而且全程陪伴。

蔡總統表示，這次出訪過境安排，「美國政府確實給我們比較多的空間跟時間」，讓她可以跟美國社會各階層有更好的交流，甚至於坐下來討論問題，她覺得，這對於雙方關係發展確實是一個好的事情。

另外，媒體也詢問到，雖然台美關係好，但美國總統川普還是要應付選舉以及美中談判，以川普的個性，會不會擔心台灣被當作籌碼。

蔡總統指出，不方便評論美國內部政治，但對於台灣的支持，在美國是不分黨派、人民，對台灣的支持普遍存在，幾乎是美國社會的共識。

蔡總統說，台灣在國家安全、經貿上要有自己的策略和想法，這些都會以台灣利益出發，也會持續跟美方進行各項合作，維持積極、正向的關係。

有媒體詢問，此次過境紐約、丹佛，會見美方人士時都有關心香港議題，是否與美方有共識或具體作法，蔡總統說，所有民主國家對於香港追求自由民主的立場都一樣，應該積極支持民主自由的訴求，但至於相關更具體的作法，現在還沒有討論，或許將來會有。（編輯：趙蔚蘭）1080721