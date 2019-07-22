MOD將終結14年虧損 推自由選盼打破潛規則

MOD成長飛速，今年將轉盈、終結連虧14年命運，成為有線電視業者忌憚對象，MOD也將在8月端出自由選套餐，將決定權交給收視戶，但能否打破「潛規則」是關鍵。中央社記者江明晏攝 108年7月22日

匯流眼球大戰專題1 （中央社記者江明晏台北22日電）MOD成長飛速，今年將轉盈、終結連虧14年命運，成為有線電視業者忌憚對象，MOD也將在8月端出自由選套餐，將決定權交給收視戶，但能否打破「潛規則」及消費者習慣，仍待時間檢驗。

國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月通過中華電信MOD營業規章修正案，開放自組頻道，解放MOD多年的緊箍咒。過去中華電沒有管理頻道實權，MOD長年被頻道營運商把持，既有套餐頻道怕被收視好的頻道瓜分利潤，導致優質頻道「進不來」，套餐內容被收視戶譏為「一灘死水」。

籌備多時，中華電將在今年8月正式端出「自由選」套餐，但誰來挑選哪些頻道可以入套餐？中華電將決定權交給收視戶，相較於有線電視業者還傾向吃大鍋飯、既有頻道與內容被用戶詬病一成不變，中華電率有線電視之先，打破僵局，頗有分庭抗禮意味。

MOD自由選落實收視自主 優質頻道出頭

中華電數位匯流事業處副總經理高武松今天說明，中華電初步規劃「自由選」套餐將有3個方案，牌告價分別為新台幣200元、300元及350元，消費者可自組20個、50個、190多個頻道看到飽，還會提供優惠價，每個月可更換頻道更是一大特色，中華電也相當自豪有強大的IT實力，才能打造如此靈活的系統。

而MOD自由選套餐有哪些觀察重點？第一，目前推出單頻單選的機制中，只有定價較親民的頻道受青睞，消費者自主收視的效果不顯著，自組套餐將能讓消費者充分發揮自主精神，且最吸引人之處是每個月都能更換，導入彈性機制，讓用戶主宰收視權利。

第二，和現有家庭豪華餐270元可以看160個頻道相比，自組頻道餐不見得「划算」，雖會有更多豪華餐沒有的頻道，但能否改變收視戶認為吃「大鍋飯」比較划算的心理，還是觀察重點。

消基會董事卓政宏就曾感嘆，許多電視冷門頻道都在「偷錢」，明明沒有人看，卻能靠著統包機制保障收視戶，賺取廣告，「這就是在偷整個產業的錢」。他也期許，「每個收到錢的頻道，都是收視戶想看的頻道，才是產業最健康的生態」。

高武松比喻，自由選方案每個月支付的價錢中，「一個頻道可能比一個茶葉蛋還便宜」，價格上還是頗具優勢。

第三，中華電推動消費者做主的機制，讓頻道商站上「殘酷舞台」，有利優質頻道出頭，中華電信公司數位匯流處協理魏惠珍說明，以自組20個頻道方案為例，由於分潤的頻道數變少，頻道將能獲得更多分潤，才有經費投入內容製作，帶動正向循環，對既有的套餐營運代理商來說，自選套餐也多了一個「出海口」；MOD也規劃導入收視品質的分潤機制，讓有品牌熱度、但不見得收視高的頻道也能有較好的分潤。

MOD將在8月端出自由選套餐，將決定權交給收視戶，但能否打破「潛規則」及消費者習慣，仍待時間檢驗。中央社記者江明晏攝 108年7月22日

MOD的大挑戰 產業「潛規則」難打破

但產業圈人士分析，系統台對頻道上架MOD的「抵制」潛規則，還是MOD的大難題，若投入MOD、等於投入敵營，頻道商恐遭系統台「對付」，也因此，MOD目前的新聞台除了無線台等必載頻道，只有寰宇新聞台、壹電視、民視新聞台、三立財經台等，許多主流頻道家族也都沒在MOD上架，他表示，「這也是目前多數台灣收視戶對MOD觀望的主因，能否鬆動潛規則，帶動有線電視主流頻道在MOD上架，將是扭轉關鍵」。

對於MOD推出自由選能否撼動有線電視產業？中華電也抱持保守態度，MOD共有200多個頻道，目前已推了14個套餐，自由選是在同樣的頻道基礎中讓消費者重新組合，中華電數位匯流處協理陳淑玲比喻，「就好像一個平原中，已有好幾個房子，中華電又推了大套房、小套房，還有獨棟別墅，讓買方各取所需」。

MOD力拚轉盈 終結14年虧損命運

不過， MOD近年成長速度非常快，用戶數在1年多的時間從130萬戶一路成長到208.5萬戶，穩坐本土收視第一大平台，是有線電視業者不能不忌憚的對手，MOD去年營收32億元，今年將持續成長，且首季成功轉盈後，第2季也接連賺錢，全年度力拚轉盈，將正式終結MOD連續虧損14年的命運。

高武松分析，中華電用戶數規模放大、廣告收入今年也翻倍成長，上看4000萬元，VOD (Video On Demand，隨選視訊) 用戶成長至130萬戶，分潤制度的改變，也有助於獲利貢獻。

MOD在前年改革頻道商的分潤制度，訂戶50萬以下，中華電信收取20%上架費，頻道業者分80%；若訂戶數達50萬戶以上，中華電信拆帳比例將調高到30%。

MOD看好隨選趨勢 造眼球經濟大平台

隨著時代演進，收視行為改變，導致時間碎片化、娛樂個人化，高武松比喻「誰還會趕著回家看電視？」MOD看好未來VOD趨勢，未來將打造一個大平台，把MOD、Hami Video、將推出的MOD plus（行動版）全部納入，整體用戶數力拚在2022年下屆世足賽來臨前達到超過328萬戶的水準。

為何是328萬戶？高武松說，中華電為改革MOD成立的數位匯流處是3月28日落成，以此作為紀念。MOD也盼在明年東京奧運前，一舉將4K機上盒推升至110萬戶，讓全民共享數位匯流的甜美成果。（編輯：林孟汝）1080722