蔡明忠：盼法令讓MOD與有線電視公平競爭

（中央社記者江明晏台北12日電）台灣大董事長蔡明忠今天說，MOD、OTT、有線電視已充分競爭，MOD和有線電視如無法拉到同個法，起碼規定上要趨近一致，盼法令讓有線電視公平競爭，也盼NCC建立公平的上下架機制。

台灣大股東會今天登場，蔡明忠在有線電視產業的布局與發展成為股東關注焦點，有股東建議蔡明忠買下新北的有線電視系統台業者全國數位，擴大在台市占率；媒體報導，全國數位以價格戰取得市占率，版權談判還槓上凱擘、年代、中嘉等頻道代理商。

蔡明忠掌握凱擘、台固系統台，擁有全台最多的有線電視戶，由於開放跨區經營以來，新業者殺價競爭，導致既有業者流失不少客戶群，對於股東建議他買下競爭對手，蔡明忠回應，全國有線電視以一個新業者跨區帶來競爭，也不只針對台灣大轄下的台固，他認為，整體來說，還是希望法規能實現有線電視公平競爭的最高指導原則，繼續經營下去。

蔡明忠今天在會後受訪表示，各界對黨政軍修法鬆綁已有共識，除了凱擘與台灣大的合作能夠更進一步，也能讓其他業者更有空間。

現行規定黨政軍投資廣電媒體1股都不行，對於台灣整體廣電媒體產業的發展已造成或大或小阻礙。

蔡明忠同時呼籲要有公平競爭的環境，畢竟MOD、OTT、有線電視已經完全充分競爭，用戶的選擇也很多，「哪有什麼壟斷問題」；且重要的是，MOD和有線電視管制有差別，如果沒辦法拉到同一個法，最起碼在規定上要趨近一致，目前MOD可以自組頻道，但有線電視有關黨政軍、市占率1/3等的限制都還在，盼法令能帶給有線電視公平競爭的環境。

目前，台灣有線電視跟中華電信的MOD（IP TV）一樣提供用戶視訊服務，卻分屬「有線廣播電視法」及「電信法」規範管理，尤其NCC開放中華電信MOD可自組頻道後，更引發有線電視業者反彈。

蔡明忠強調，有線電視不是單純的影視服務，全台已有2成5用戶是透過有線電視提供上網服務，以固網來說，有線電視也有存在空間，不然就回到中華電獨大的時代。

不過，有線電視開放跨區經營以來，系統台殺價競爭、利潤變薄，面對此僵局，蔡明忠表示，「這個沒辦法，一個產業被認為有暴利，自然有人進來」，他一點都不認為跨區開放有什麼問題，反而是希望NCC解決「公平上下架」的爭議，畢竟長久以來「系統台都背負大部分罵名」。

國內有線電視產業中，系統台與頻道商在授權費用上因商業談判破局，導致「斷訊風波」的狀況頻傳，而NCC在保護消費者權益和維護商業機制兩大前提下，面臨兩難。

蔡明忠表示，希望NCC在置換頻道和上下架能訂一個公平機制，相信所有系統業者願意配合，否則現在都是很無奈的狀況。（編輯：張均懋）1080612