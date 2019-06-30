國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本土OTT求生戰專題1（中央社記者江明晏台北30日電）台灣OTT市場進入戰國時代，本土派群雄割據，也遭逢Netflix、愛奇藝等海外巨擘「長驅直入」，國內業者大嘆，OTT絕對是戰略國家政策，台灣卻像是「大門沒裝」，本土OTT只能咬牙苦撐。

2016年台灣進入OTT（影音串流平台）元年，歷經3年的戰國時代，呈現愛奇藝、Netflix、LINE TV等海外巨擘，及本土派LiTV、KKTV、CATCHPLAY、電信三雄旗下的myVideo、friDay影音、Hami Video等群雄競逐局面。

OTT產值蒸蒸日上 本土派卻逢內憂外患

根據資誠聯合會計師事務所發布的「2019全球與台灣娛樂暨媒體業展望報告」分析，台灣OTT營收未來5年將以15.6%的年複合成長率，增加至2023年的11億美元，且台灣數位影音市場營收將在今年超越實體家庭影音市場。

儘管OTT市場處於向上軌道，本土業者的前景卻使人憂愁。熟悉OTT產業人士透露，檯面上喊得出名字的本土OTT業者就超過10家，來自平台、電信、內容、有線電視等產業，「說好聽是百家爭鳴，但要打規模戰，難與海外大咖相抗衡，多數也都還在摸索獲利模式，付費用戶數與廣告收入如不足支撐，恐掀倒閉整併潮」。

OTT產業遭逢內憂外患，「內憂」是指網路視頻盜版猖獗，台灣影視產業每年估計因盜版損失高達新台幣280億元，立法院日前三讀通過著作權法修正案，打擊盜版OTT。

而「外患」則包括Netflix、HBO等美國影視巨擘挾著強大獨家內容，攜手在地影視合作，搶攻台灣市場；中國OTT業者接棒「繞道登台」，愛奇藝在2016年透過在台代理商負責會員收入，雖在台繳稅，卻遭質疑鑽漏洞；中國騰訊旗下影音平台WeTV今年5月悄悄在台上架APP，招募收費會員；優酷則傳出今年打算攻台。

中國騰訊旗下影音平台WeTV也悄悄登台，僅透過臉書粉絲專頁和意見反映網頁兩種管道服務客戶，恐難保障消費者權益。中央社記者江明晏攝 108年6月30日

政府放任OTT產業 業者形容「大門沒裝」

由國內14家正版OTT線上影視等平台共同成立，台灣線上影視產業協會理事長錢大衛比喻：「有人說台灣OTT市場是『大門沒關』，我說那叫『大門沒裝』。」

各國對OTT的管理程度，大致區分為4類，錢大衛觀察，第一種是100%管制，如中國。第二，順應當地政府與民情要求，有條件開放，如印尼。第三，對境外業者抽特別稅，要求一定比例投資當地內容製作，如歐盟。第四，完全無管制，就像「大門沒裝」，這就是台灣。他建議，台灣可參考歐盟案例，甚至以更嚴格的比例抽特別稅，補助台灣內容產業。

錢大衛也多次呼籲，台灣政府必須「要求境外OTT真正落地」，包括在台灣登記設立子公司或分公司、本地客服等，若不符合以上條件則不應准許在台灣營運及進行收費，還可透過不允許在台租用機房、不准在台宣傳打廣告、控制金流等3大措施，反制其「繞道登台」。

台灣線上影視產業協會理事長錢大衛比喻：「有人說台灣OTT市場是『大門沒關』，我說那叫『大門沒裝』。」中央社記者江明晏攝 108年6月30日

CATCHPLAY執行長楊麗貞也分享，3年前CATCHPLAY進軍印尼時，印尼政府就要求CATCHPLAY落地繳稅，提供本地客服，在新加坡也要符合當地法規；她很疑惑，「為何台灣時至今日，還不把法規制定出來」，簡直是後門大開，任人隨便進來；建議政府要輔導產業健康發展，而不是「放任業者亂打，讓外來業者者用不公平條件競爭」。

KKTV表示，樂見台灣OTT的市場有其他同業加入，但希望境外的OTT都能落地，以便在符合政府法規的前提下，給台灣的消費者更完整的保障。

中國OTT繞道登台 紅潮恐排擠本土影視

根據資策會2018年「OTT偏好與追劇行為狀況」調查指出，有高達7成以上的追劇網友曾使用過愛奇藝，使用比例遠高於其他本土業者。產業人士估算，台灣付費OTT市場中，愛奇藝應該已取得過半的主導地位，擔憂中國OTT湧入台灣，會擠壓正在萌芽的本土OTT，甚至影響台灣影視產業發展。

「不管誰做都會賠錢。」本土OTT業者透露，9年前，韓劇一集在台售價200美元，可買（頻道、OTT、MOD）全權，2016年愛奇藝登台後，韓劇版權價格扶搖直上，一集飆漲到5萬美元，翻了25倍。他質疑，愛奇藝刻意用資金戰哄抬售價，使對手「活不下去」，藉此大搶市占，就連有線電視和MOD的版權，愛奇藝也都一併拿下，等於全面封殺所有管道競爭對手。

但楊麗貞認為，本土業者要自立自強，透過內容差異化與多元性，才能找到市場定位。她說，除了Netflix與HBO等業者有與台灣合作在地影視，其他的業者大都是購買韓、陸劇播送；中國業者的強項和台灣不同，當然會把韓劇、陸劇價格炒得特別高，台灣業者如果要「硬碰硬，就爭不過他們」。

海外大咖投資在地影視 台灣別淪為代工角色

近年來，Netflix與HBO來台找製作團隊合拍影視內容，在台受到高度關注，也有助於打開國際市場，固然是美事一樁，但不具名的產業人士提醒，「台灣急於搭上國際資金，恐淪為內容產製的代工，重演台灣科技業幫品牌硬體製造代工的老路」。

他進一步說，本土內容業者攜手海外大咖合拍影視，創造亮眼收視，但「沒有整套的做法、沒有整套的通路，最後出來內容也只是做代工」，能否掌握國際版權，才能壯大市場規模，帶來正向循環，均有賴政府建立更完整配套政策協助。

今年6月上旬，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳耀祥已表示，NCC將針對OTT TV業者擬定視聽串流服務法草案。但業界期盼法規制定必須快馬加鞭，錢大衛說，「OTT絕對是戰略國家政策」，中國已經下令OTT「出海」，台灣OTT政策也要動起來，否則等太久，「境外業者搶光市占，要再奪回台灣市場就難了」。（編輯：林淑媛）1080630