萬年頻道惹怨 有線電視業者擬出手打破

業界人士透露，已有頻道代理商擬在8、9月，將收視率不佳的兩個頻道斷訊，對特定系統業者「下馬威」。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯、林孟汝台北15日電）萬年頻道惹怨，中嘉有線電視正研擬在提交新年度經營計劃書時，依收視率等標準調整頻道表，也有業者研議不出具授權書給涉有授權費爭議的系統商，「商戰」一觸即發。

有線電視系統開放跨區經營後，新舊系統業者大打價格戰，也衍生授權費爭議。今年6月體育頻道ELEVEN SPORTS暫停提供訊號給大豐海山所屬的大豐有線、台灣數位寬頻及新高雄等3家有線電視系統業者，影響遍及新北、桃園及高雄，約23.6萬收視戶。Eleven Sports和中嘉集團的協商案，目前延長頻道授權至7月31日。

為防止7月斷訊潮發生，國家通訊傳播委員會（NCC）手握6件調處案，包括凱擘集團代理商優視跟北都、優視跟全國數位、浩鳴跟北都、浩鳴跟全國數位、凱擘跟鼎豐、大享跟遠富等。在NCC居中調處的同時，為了來年的頻道授權，系統業者與頻道代理業者間的「商戰」也悄悄展開。

業界人士透露，已有頻道代理商擬在8、9月，將收視率不佳的兩個頻道斷訊，對特定系統業者「下馬威」。除此之外，由於系統業者申請明年的有電視費率審議時，需要出示附有頻道授權書的營業計劃報告，業界人士表示，部分代理商研議不出具授權書給過往有授權費爭議的系統商，做為談判籌碼，包含大豐、全國及北都等新進系統台，恐怕都會受到影響，其中又以這次引發斷訊風暴的大豐，受到的衝擊最大。

NCC平台事業管理處副處長蔡國棟說明，近年來由於Netflix、愛奇藝、MOD等新的競爭對手加入，市場結構一夕改變，有線電視上下游業者間合作及競爭考量的情況也就更加複雜。

他說，雖然目前尚未有頻道代理業者向NCC表達，不願出具授權書給特定有線電視業者的情況，但「在商言商」，不管是系統業者或是頻道代理，都應該會從談判過程中尋求對自己最有利的對策。

大豐有線電視發言人劉家君則指出，沒有聽說有代理商研議要暫緩提供頻道授權書，但她強調，目前大豐與代理商、頻道商之間的溝通順暢，沒有太大的問題。

至於和中嘉集團旗下的代理商「全球數位」之間的爭議，劉家君進一步說明，並沒有不願付款的情況，已準備一筆為數不少的授權費依法提存，有誠意解決問題。她表示，雙方也持續透過NCC居中協調。

另外，為解決遭外界詬病的「萬年頻道」問題，中嘉集團也考慮藉ELEVEN SPORTS主動要「斷訊」事件，加上8月要送出新的營運計劃頻道表，思考調整行之有年的「萬年頻道」。

根據市場消息，中嘉可能調整頻道的原則包括收視率高低、競爭對手的市場占有率、面對OTT的新頻道策略、消費者需求等，目前正在做全方位的討論及規劃，可能最近就會定案。

每年8月至11月間，地方政府有線廣播電視系統費率審議委員會，將審閱各家系統業者（MOS）提報營業計劃報告，其中包括收視費用申報表、營運規劃、頻道授權書、財務資料、數位化進度、自製節目未來展望及其他各項承諾事項等，地方政府在參酌NCC與各縣市政府公告收費標準後，決議隔年各項收視費用上限。（編輯：林孟汝）1080715