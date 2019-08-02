美對中國再加徵10%關稅 經部：手機筆電受直接衝擊

美國總統川普宣布再對中國剩餘3000億美元商品加徵10%關稅，經濟部初步評估，手機及筆電代工品牌業者及相關供應鏈將受直接衝擊。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者廖禹揚台北2日電）美國總統川普宣布再對中國剩餘3000億美元商品加徵10%關稅，經濟部初步評估，手機及筆電代工品牌業者及相關供應鏈將受直接衝擊，機械業則可能受中國經濟滑落影響，訂單減少。

美中貿易最新一輪談判未果，美國總統川普透過推特宣布，9月1日起將對剩餘3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅。經濟部今天發布新聞稿表示，依先前美國舉辦公聽會公布清單，這次加徵關稅產品可能包括手機、平板、筆電等資通訊科技產品、鋼鐵及其製品、機械、螺絲螺帽、農牧礦，以及玩具、鞋類、成衣等民生消費品。

經濟部分析，由於電子產品及民生消費品多與跨國供應鏈緊密連結，對在中國大陸台商的營運出口，及台灣中間材輸往中國皆造成影響，並將加速全球供應鏈重新調整。

經濟部初步評估，手機及筆電代工品牌業者及相關供應鏈將受直接衝擊；機械業則因中國經濟滑落風險增加，企業投資減緩致訂單減少，受影響最大。

經濟部次長王美花接受中央社記者訪問表示，在中國台商早就開始準備分散布局，「不是現在才突然開始」，而且原本就在規劃回台的廠商，產線回流規模也可能因此增加；除了已通過歡迎台商回台投資行動方案審查的電子業大廠，王美花表示，接下來預估有更多第2層的相關供應鏈回台投資。

經濟部表示，包括大部分已進行全球布局，將訂單轉移至其他國家生產的紡織業在內，多數產業都已展開因應措施，現階段雖較難評估受影響金額，但後續會視美中貿易談判進展及美方正式採取加稅行動後，進一步評估可能影響。

經濟部並指出，今年上半年，台灣對全球出口衰退3.4%，其中對中國出口衰退9.1%，但對美國出口成長17.4%，特別是資通訊產品成長最多，顯示台灣企業已展開因應布局。相關官員也對中央社記者表示，後續預估將有更多筆電及手機相關業者回台投資。（編輯：林興盟）1080802