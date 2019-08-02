美中貿易戰火再起 童子賢：應會持續到美大選前

（中央社記者吳柏緯台北2日電）美國總統川普揚言，將對3000億美元的中國產品加徵10%關稅，再度造成國際動盪。和碩董事長童子賢今天表示，起伏不定是國際貿易常態，在美國大選前這類的變動應會持續。

和碩集團董事長童子賢上午出席科技部主辦的策略高峰圓桌會議，會前接受媒體採訪時指出，全球各大經濟體間的貿易摩擦，在過去兩年已經是常態，對於川普此時採取的行動並不意外。

他認為，往後會如何變動必須端看美國、中國大陸雙方的談判進程，如果有找到雙方都能妥協的方式，或許這個政策立刻就會取消；不過也不排除在談判的過程中，雙方摩擦加劇，不要說10%，更高也有可能。

童子賢認為，起伏不定才是眼前國際經貿情形的常態，在美國開始新一輪大選的活動之前，變動會持續發展並且與經濟、國際貿易等領域牽動。有些分析也認為，這其實不是單純的貿易問題，而是美國大選的狀態，正好反映在經濟、政策層面。

他強調，台灣的廠商，特別是在海外拓展市場或是設立據點，都必須謹慎關注。不過，台灣在過去幾次的關稅變動中已經逐漸調適，現在應該把重點放在未來產業鏈會如何發展、移動。

他認為，這一波的影響應該不會只僅限於關稅變動，包含長期以來中國大陸的人工成本上升，造成產業外移到其他市場，也因為貿易戰的加劇，類似的問題將再度被重視與關注。（編輯；林孟汝）1080802