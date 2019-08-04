更多編輯台推薦新聞：
德州賣場遭血洗 美國近年重大槍擊整理
國際

德州賣場遭血洗 美國近年重大槍擊整理

爸媽育兒每天40分鐘感覺焦慮 專家教轉念
生活

爸媽育兒每天40分鐘感覺焦慮 專家教轉念

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
U12中華4比0勝日本 成功為台灣留下冠軍盃
首頁 / 重點新聞

U12少棒陳楷升扛先發與日爭冠 中華隊要復仇

最新更新：2019/08/04 19:21
U12世界盃棒球賽冠軍戰，中華隊4日迎戰日本隊，由陳楷升（圖）扛先發投手，對於預賽曾輸給日本，總教練李國強表示，球員們不因此畏懼，展現強烈企圖，「只要再給我們一次機會、一定可以」。中央社記者謝靜雯攝 108年8月4日
U12世界盃棒球賽冠軍戰，中華隊4日迎戰日本隊，由陳楷升（圖）扛先發投手，對於預賽曾輸給日本，總教練李國強表示，球員們不因此畏懼，展現強烈企圖，「只要再給我們一次機會、一定可以」。中央社記者謝靜雯攝 108年8月4日

（中央社記者謝靜雯台南4日電）U12世界盃少棒錦標賽冠軍戰，中華隊迎戰日本隊，由陳楷升扛先發投手，中華隊預賽曾輸給日本，但總教練李國強表示，球員們不因此畏懼，展現強烈企圖，「只要再給我們一次機會、一定可以」。

中華隊今天賽前8場比賽唯一1敗就是在預賽不敵日本隊，被日本隊強打高橋昇聖敲出2發全壘打，冠軍戰再碰頭，李國強表示，預賽輸球之後回去教練團都有再重看影片，「被打全壘打是失投球，今天再碰頭， 最重要的就是避免失投」。

關鍵比賽由陳楷升扛起先發，李國強表示，陳楷升狀況不錯，直球球速在118公里左右，還有犀利的滑球，能夠有效壓制打者；日本隊今天的先發投手為青木朔真。

李國強表示，日本隊的球風細膩，揮棒平穩、投手平均，是實力堅強的對手，但中華隊球員們的心態非常好，展現不願意放棄的精神，不會因為曾輸給日本而畏懼對手，「他們一直抱著要復仇的心態，只要再給我們一次機會、一定可以」。（編輯：陳清芳）1080804

延伸閱讀
U12台日爭冠 蔡總統號召為台灣隊加油U12少棒中華日本爭冠 將挑戰7500人滿場U12少棒季軍戰1轟就夠 古巴打出精神拿季軍
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報