U12少棒陳楷升扛先發與日爭冠 中華隊要復仇

U12世界盃棒球賽冠軍戰，中華隊4日迎戰日本隊，由陳楷升（圖）扛先發投手，對於預賽曾輸給日本，總教練李國強表示，球員們不因此畏懼，展現強烈企圖，「只要再給我們一次機會、一定可以」。中央社記者謝靜雯攝 108年8月4日

（中央社記者謝靜雯台南4日電）U12世界盃少棒錦標賽冠軍戰，中華隊迎戰日本隊，由陳楷升扛先發投手，中華隊預賽曾輸給日本，但總教練李國強表示，球員們不因此畏懼，展現強烈企圖，「只要再給我們一次機會、一定可以」。

中華隊今天賽前8場比賽唯一1敗就是在預賽不敵日本隊，被日本隊強打高橋昇聖敲出2發全壘打，冠軍戰再碰頭，李國強表示，預賽輸球之後回去教練團都有再重看影片，「被打全壘打是失投球，今天再碰頭， 最重要的就是避免失投」。

關鍵比賽由陳楷升扛起先發，李國強表示，陳楷升狀況不錯，直球球速在118公里左右，還有犀利的滑球，能夠有效壓制打者；日本隊今天的先發投手為青木朔真。

李國強表示，日本隊的球風細膩，揮棒平穩、投手平均，是實力堅強的對手，但中華隊球員們的心態非常好，展現不願意放棄的精神，不會因為曾輸給日本而畏懼對手，「他們一直抱著要復仇的心態，只要再給我們一次機會、一定可以」。（編輯：陳清芳）1080804